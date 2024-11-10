姓「屎」點改名？父母崩潰　祖母加1字即變文雅　老師激讚改得好

父母替子女改名是一門學問，隨即影響孩子一生。內地有名姓屎男子，自小因姓氏而被取笑，到他替女兒改名時，與妻子感到非常苦惱，深怕女兒將來也面對被取笑的遭遇，不料祖母出手，想到一個既簡單又文雅名字，成功扭轉孫女將來的人生。



內地男因姓「屎」自小被人取笑，因此十分緊張替子女改名的事，怕他們會重蹈覆轍。（《小偷家族》劇照）

綜合內地媒體報道，內地有男子指自己因為姓「屎」，十分罕有，自小成為同儕間的笑柄，常被同學以諧音字取笑。

他早前指與妻子感到十分苦惱，因為他們要為女兒改名，又擔心女兒會步他後塵，因名字遭同學取笑，於是攪盡腦汁想改個好名字，但一直沒有好主意。直至祖母出手，給夫婦建議叫「屎舒」，她解釋因「舒」這個字有自由安然、從容大方意思，諧音是「史書」，其他人聽到自然不會把重點放在姓氏上，反而覺得她的名字很有歷史文化感，夫婦高興不已大讚是好名字，馬上採納成為女兒名字。

屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再生添1名兒子，繼史書後今次則取名為「屎記」。（網上圖片）

繼「屎舒」替兒子改名「屎記」

報道又指，屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再增添1名兒子，繼「屎舒」後今次則取名為「屎記」，這2個名字讓人第一時間聯想到「史書」和「史記」，不怕兒女被人取笑。據悉，他們上學時連老師都稱讚名字改得好聽又有寓意。

「屎」這個姓屬十分稀有姓氏，據傳起源於明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，他的後代便以「屎」為姓。