已婚男同事又派帖！原來老婆大肚公布BB性別　竟這樣問同事攞人情

近年香港也像國外般流行「性別揭曉派對」（Gender reveal party），夫婦會在派對上向親友揭曉腹中胎兒性別。近日有網民就表示收到男同事派帖邀請出席相關派對，男同事指會在派對上向賓客宣布老婆肚裏嬰兒性別。本來這是喜慶事，但是該名男同事卻向受邀者主動索要禮金，稱「到時你哋小小心意就得」。此言一出即令其他同事不滿，而樓主亦認為男同事靠公布胎兒性別而收取人情是「食相有啲肉酸」。



有網民表示收到男同事派帖邀請出席嬰兒性別揭曉派對，並被提醒準備「小小心意」。（示意圖，GettyImages）

同事驚愕：下？你又結（婚）？

有打工仔在「奴工處」Threads專頁投稿，稱近日收到1名男同事派請帖，令一眾同事非常吃驚，因為該名男同事早已結婚且老婆正懷孕。有同事亦不無震驚詢問「下？你又結？你老婆唔係陀緊BB咩？」。男同事這才解釋原來請帖並非婚禮，而是嬰兒性別揭曉派對，「到時會公布肚入面嗰個係仔定女」。

樓主男同事指會在派對上向賓客宣布老婆肚裏嬰兒性別，並向受邀者主動索要禮金。（《金秘書為何那樣 》劇照）

同事收帖啞口無言

樓主指她與其他同事全都驚訝得無言而對，故隨口回應稱看看有沒有時間出席。誰知男同事竟表示要預出席人數，甚至主動索要禮金，稱「到時你哋小小心意就得」。有同事聽罷心中不滿，更有人直率表示「公布仔定女都搞到咁大龍鳳，仲要人俾人情，咁新奇嘅」，並且藉詞沒有空而拒絕出席。而男同事最終只能尷尬打圓場。

樓主當時也略有不滿，認為男同事巧立名目收禮金，借揭曉嬰兒性別來收取同事人情，「公布仔定女都可以搶人一筆，食相有啲肉酸」。她又表示近年很流行性別揭曉派對，但她卻感到不解，「雖然唔係好明用意，因為爸爸媽媽自己一定會知個小朋友性別，仲要現場扮驚喜，明白係開心事，但變埋商機，真係有啲over（太過）」。

有網民指嬰兒性別揭曉派對與滿月酒不同，一般最多準備新生兒禮物，很少聽說要給禮金。（GettyImages）

網民：咁樣問人攞人情好X

帖文引起網民熱議，不少網民都認為舉辦嬰兒性別揭曉派對並非問題，但是樓主同事利用此事要求同事「畀心意」就有些過分，「我覺得依個性別party（派對）無問題，但講出聲要小小心意就真係咩料啊」、「咁樣問人攞人情好X」、「學外國人搞公布性別派對，但外國唔興收人情喎，只會送新生兒禮物」、「我覺得滿月酒可以去，但公布性別不是一般公開講，然後請同事／朋友食嘢？點會相反問同事拿人情呢？」；亦有人表示「呢對父母係唔係現場扮驚喜我就唔知，但就肯定唔係人人都係咁，我亦都有唔少朋友就冇搲人情嘅，請嘅都係身邊嘅好朋友」、「熟的話ok，唔熟的話你生仔定女關我咩事」。

另有網民就笑言以後什麼原因都可以舉辦個「揭曉派對」收錢，「咁我單身，搵到男朋友又可以搞個公開男朋友party？領養咗寵物又可以搞個party估下係貓定狗？咁全部都要畀小小心意？」。

（Threads）