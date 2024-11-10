驚！女生夜召網約車　司機不斷偷看兼搭訕　提1要求被嚇窒斥變態

馬來西亞有女生於晚上搭乘電召車時，不幸遇到變態司機。該女乘客於社交平台發帖，指涉事司機於其上車後，不停透過司機位和副駕位中間的空隙轉頭偷看她，又詢問她「剛放工啊？」、「有男朋友了嗎？」等等問題。不過最令她難以接受的是，司機突然要求她從右邊座位移到左邊，原因竟是「我想看下你穿怎樣」。她當下覺得司機問題極度不尊重女性，雖然很想怒罵對方，但又身處大馬路無法下車，只能事後於召車平台公開事件，並藉此提醒其他女子搭乘電召車要小心。



馬來西亞有女生分享晚上搭乘電召車時，遇到變態司機經歷。（示意圖／GettyImages）

網約車司機不斷搭訕

馬來西亞媒體報道，該女乘客於社交平台發文，崩潰表示「第一次（坐）Grab遇到變態」。她指日前搭乘電召車時，男司機確認其姓名無誤後，便趁等候紅綠燈期間，不斷從司機位和副駕位中間的空隙轉過頭偷看她，之後詢問她「剛放工啊？」，她雖然覺得奇怪，但還是有禮回答對方。直到下一個紅綠燈，司機又再次詢問她「有男朋友了嗎？」，樓主當時已經覺得很不舒服，故以不客氣的態度回覆對方「有」。

樓主指當時司機不斷偷看她，又詢問她「有男朋友了嗎？」。（網上圖片）

聞司機提這要求被嚇窒

樓主指，在往後車程都沒有再回答對方問題，但司機突然要求她「你可以坐去左邊嗎？」她對此感到疑惑，遂詢問對方原因，距料司機竟回覆「我想看下你穿怎樣」。樓主氣憤不已，於帖文直斥「你X的什麼問題！真的很火！」，礙於當時她是獨自乘車，又身處大馬路無法突然下車，既生氣又害怕，只能強忍怒氣並假裝鎮定，盼望可以安全下車。

事主最難以接受的是，司機之後要求她坐到左邊座位，只因「我想看下你穿怎樣」。（網上圖片）

樓主事後上傳當天的穿搭，強調自己沒有打扮暴露，只穿長褲以及長袖外套，「全身包得緊緊」，並批評司機問題極度不尊重女生，故於電召車平台給予司機1顆星的評分，再留言公開事件，「你敢這樣沒有腦問，就不要怪我Post出來」，再藉此提醒其他女士搭乘電召車要小心。

樓主上傳照片，強調她當時穿搭正常，完全沒過於暴露。（網上圖片）

有網民分享各種方法，建議女生搭乘電召車可這樣自保，如上車後可以在電召車的應用程序打開錄音功能，記錄雙方於行車途中對話，若不幸遇到意外時亦有證據，同時可在上車後透過實時位置轉發功能，將位置轉發家人或男朋友，萬一上車後失去聯絡，警方亦能馬上調閱街道閉路電視及時追蹤。有留言就覺得女子應向電召車平台舉報事件，避免再有女生遇到類似事件。

（綜合）