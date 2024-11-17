男子搭輕鐵帶大件家具　收納櫃加桌子疊起高過人　網民：好荒謬

港鐵禁止乘客攜帶大型行李，但不時都有人在網上分享照片，顯示有乘客帶着家具進入車廂或在站內行走。1名網民日前在facebook群組發文，並上傳1張於輕鐵車廂內拍攝的照片，看到有男乘客帶了2件傢俬乘車，一手抱着疑似收納櫃和桌子，另一手則握緊扶手，其中桌子的桌面朝下，放在收納櫃的上方，比起該名男乘客還要高，讓樓主不禁大嘆「咁大件都可以入輕鐵」。



1名網民在facebook群組發文，並上傳1張於輕鐵車廂內拍攝的照片，看到有男乘客帶了2件家俬乘車。（facebook圖片）

樓主在facebook群組發文和上傳照片，顯示1名男乘客正乘搭輕鐵，並攜帶一疑似收納櫃和小桌子，後者直接放在櫃子上，目測收納櫃的闊度已超過1米，而2件家具疊起來的高度比該名男乘客還要高。男子一手抱着家俬，另一手則握着扶手，當時車廂內有許多乘客，不少人均需站立。

樓主在文中不禁慨嘆「咁大件都可以入輕鐵」，許多網民也紛紛留言，表示「下次見到咁，直接同司機講」、「輕鐵唔似地鐵有閘，雖然太大件，好多司機扮睇唔到」，也有人質疑港鐵職員沒有一視同仁，「單車又不見畀人入呢」、「我哋用貓袋帶貓咪搭輕鐵去睇醫生都唔得，唔知係咩道理呢？」、「而家好荒謬，高過人嘅雪櫃，手推車成車貨都係咁，但係見過女仔用環保袋裝住隻貓，個頭伸咗出嚟，司機開咪叫佢落車，否則唔開車」、「我上次見過人推個雪櫃入去，我覺得司機應該睇到佢上車㗎，不過唔理啫」。