你部手機喺車頂！巴士客急發帖欲通知司機　網民笑：應該睇唔到fb

現代人經常手機不離手，竟會如此「大懵」遺留電話在這地方？有網民搭乘巴士時，發現路上1輛白色凌志私家車車頂被遺留1部電話，熱心的他估計電話屬私家車車主，遂發文呼籲車主「你部手提電話係咪留咗喺車頂？」，希望即使手機不幸跌在路上，失主都可粗略估計自己在哪裏遺失，並尋獲電話。帖文引來不少司機分享「大頭蝦」經歷，指曾將不同物品遺留車頂上，有網民爆笑稱「佢應該睇唔到fb」、「一震就跌㗎喇，唔好打俾佢」、「太陽能充電中」。



有司機將手機遺留私家車車頂上。（FB「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

手機遺留私家車車頂

該網民在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，並上傳1條由高處向下拍攝的影片，相信他當時身處巴士上層的座位，並指於11月8日上午近11時，發現路上有輛凌志（Lexus）私家車的車頂被遺留1部電話。

樓主估計電話屬私家車司機，故溫馨提醒「LRXXXX車主，你部手提電話係咪留咗喺車頂？」，他之後又無奈表示「唔知可以放咩群組」，但就希望當車主發現遺失電話，而電話又不幸跌在馬路時，失主可以透過此群組的帖文，粗略估計自己在哪裏遺失，並尋回電話。

樓主於失物群組發文，盼失主能盡快拿回電話。（FB「香港失物報失及認領群組」截圖）

網民笑爆：佢應該睇唔到fb

帖文掀起網民熱議，「呢個真係好笑」、「佢應該睇唔到fb」、「快啲打俾佢啦」、「一震就跌㗎喇，唔好打俾佢」、「應該轉個彎就跌咗」、「可能是太陽能手機？」、「我係車主，其實我只係叉緊電」、「人哋iPhone當AirTag啫」、「唔怪之得路中心成日有人執到爛手機…佢哋咁大懵揸車得唔得㗎？」。有司機則分享市面有電話圖案的3D立體車貼貼紙，「但唔肯定佢呢部係真係貼紙定係手機，我之前都黐過喺車尾，真係有人以為係電話會去摸」。

留言區亦不乏「大頭蝦」司機分享遺留物件於車頂經歷，「我試過太陽眼鏡」、「傾緊電話，左手就擺低銀包喺車頂開門上車，都係問商場睇返CCTV先知，第日差佬打嚟喺龍翔道執到」、「我試過漏咗杯咖啡，後面有部車一路喺度叫，我心諗點解講嘢要咁大聲，但當時因為我聽唔清楚佢講咩，我無理佢，直到我想飲咖啡嘅時候，個杯座唔見咗杯咖啡，先醒起杯咖啡喺車頂」、「有朋友真係試過咁，返到屋企先發覺，之後又出來大概位置搵，（電話）已經碎曬」。

（facebook「香港失物報失及認領群組」）