的士車資$29乘客付$50元　司機爆粗狂罵：點X樣找？　法例咁講

的士服務態度不時惹關注，近日有港媽嬲爆發文，指帶小朋友上學時搭乘的士，到達後車資為29元，但當她拿出50元紙幣時，卻遭司機怒斥「無X嘢呀，俾$50點X樣找？」，又展示銀包稱「今朝個X個都俾大紙」。她當時已強調身上只有50元紙幣，卻被司機不斷以粗言穢語喝斥，深感不滿遂於網上公開事件，批評對方「明知要開工都唔唱定散紙？散紙用晒唔識唱完先再接客？」。



帖文掀起網民熱議，有人認為的士司機接載乘客前，有責任預備足夠的散銀和紙幣供找續，「散紙又唔帶，又無電子支付，仲話揸車搵食，根本笑話」；有人則猜測司機不滿樓主是短途客，「擺明嫌支旗短，借提發揮」、「根本博你叫唔使找」，因而建議樓主就事件投訴涉事的士司機。



根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機須預備至少100元零錢用作找續。若司機無合理辯解違反規定，一經定罪最高可罰款5,000元及監禁6個月。



有乘客搭短途的士，以50元紙幣支付29元車資時，司機卻稱「無散紙找」引爭執。（threads影片截圖）

的士車資29元以付50元鈔票支付

該港媽在threads上傳影片，可見她拿出手機拍攝的士司機，而司機情緒甚為激動，開車離開時以不純正的廣東話怒罵「幾廿歲都唔識做人㗎，X你老X」。樓主指日前搭乘的士送小朋友上學，到達學校門口時，便拿出一張50元鈔票，以支付29元的車資，並向片中司機表示「找20蚊得啦唔該」。

司機爆粗罵乘客

詎料司機看到50元鈔票後怒斥：「無X嘢呀，俾$50點X樣找？」隨即打開銀包展示予樓主，續稱「今朝個X個都俾大紙」，但樓主形容司機銀包所謂「大紙」全部都是100元鈔票，故揶揄「唔知以為全部$1,000咁勁」。

強調有小朋友要求司機不要講粗口

樓主對突然被罵感無奈，「我唔X係俾$500，$1,000喎」，隨後便向司機強調她身上只有50元鈔票，的士司機再次發惡，「點X樣找呀？X你老X」。樓主之後要求對方不要再講粗口，因車上有小朋友同行，又要求對方盡快找續。司機聞言再喝斥，「晨早流流唔X你哋班人唔X得㗎真係」，樓主則表明不想和對方爭拗，只要求他馬上找續。

樓主事後氣憤不已，於帖文質疑「明知要開工都唔唱定散紙？散紙用晒唔識唱完先再接客？」，並調侃對方「第一次出嚟撈呀」。

樓主貼出涉事的士車牌，質疑「明知要開工都唔唱定散紙？散紙用晒唔識唱完先再接客？」（threads影片截圖）

網民籲投訴：擺明嫌支旗短

許多網民指作為職業司機，開工前有責任預備足夠的散銀和紙幣，「我以為你搭29元車俾一千元紙呀，20元都無得找」、「散紙又唔帶，又無電子支付，仲話揸車搵食，根本笑話」、「我𡃁仔個年代，的士司機位有成盤神沙擺喺度，交更開工前一早準備好晒，我真係唔明點解宜家好多的士司機好似覺得乘客坐的士一定要自己準備好晒散紙先有資格坐咁」、「成日話生意唔好，檢討下自己服務態度先」。

有人猜測司機不滿樓主是短途客，「擺明嫌支旗短，借提發揮」、「之前啲（俾）五百一千（乘客）佢唔鬧，明蝦你女人仔帶小朋友」、「根本博你叫唔使找」，故有留言建議樓主應就事件投訴涉事的士司機，「宜家有扣分制，錄影+投訴，如果有影埋車頭相，扣夠15分就byebye」、「無得找咪叫佢去差館」，樓主之後回覆指已就事件作出投訴，但就未透露司機最後如何找續。

法例規定的士司機須均攜帶不少於100元的紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票，或2元面額以上硬幣達90元，及1元或以下面額硬幣10元以作找續。（資料圖片／非涉事的士）

法例這樣列明

根據香港法例《道路交通（公共服務車輛）規例》第45(2b)條規定，的士司機為給予乘客找續，須無論何時均攜帶不少於100元的港幣紙鈔以及硬幣，即不少於10元面額鈔票，或2元面額以上硬幣達90元，及1元或以下面額硬幣10元，若司機無合理辯解違反規定，一經定罪最高可罰款5,000元及監禁6個月。的士司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續，則不屬違法。

另外根據運輸署發出的《香港的士服務指引》，的士車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1,000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1,000元以上面額，應在租用的士前，詢問的士司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。的士司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。

（threads＠mmciss）