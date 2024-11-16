光棍男突遇26歲女認親生女　以為是騙局　揭背後悲慘身世感動網民

感人尋親之旅險被誤以為是騙局！內地有1名終生未娶的中年男子，突然有年輕女子前來相認是親生女，他以為對方是騙子，最後靠DNA驗測證實兩人是親生父女，掀開雙方各自悲痛往事 ── 當年他的女兒親母如何由逃婚到被拐賣山區，生下女兒後再將她轉送他人收養，女兒長大後輾轉在網上尋得親父親人，兩父女才得以團圓。



這個重逢的故事發生在4年前，父女最終決定相依為命，一直過着幸福的家庭生活，父親亦希望在以後的日子彌補女兒一直缺失的父愛。事件近日再在網上被瘋傳，感動萬千網民。



劉雯靜與劉明興相認後一直過着相依為命的生活，但兩人也感到十分幸福。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，居於四川樂山馬邊縣的51歲男子劉明興，一生未婚也沒有出過遠門，2020年某天突然獲26歲女子劉雯靜前來相認，劉女指自己是劉明興的親生女兒，讓劉明興驚訝不已，他第一時間想到的是否騙案，因他一生未娶，何來女兒。

直到劉雯靜提到劉明興的初戀女友「李紅英」這名字時，劉明興頓時消除心中所有疑慮，更掀開他的一段悲傷往事。本來身體健全的劉明興，在20歲時遇意外令右眼失明，父母為了替他找老婆照顧他，努力掙錢，終在1993年與李紅英父母訂下「父母之命」的婚約。可是李紅英卻嫌棄劉明興的殘障，即使她已懷有劉明興的孩子3個月，在父母催迫完成婚禮壓力下，挺住5個月大肚子的李紅英選擇離家出走逃婚。

可是，李紅英在途中遇到販賣人口的兩名女子，被騙上了一架麵包車上，拐騙到偏遠山區當農民媳婦，丈夫一家將她禁錮在家中，若發現她想逃走，丈夫便會拳打腳踢，直至女兒劉雯靜出生，幸運的是丈夫一家也待劉雯靜如親女般撫養，直至5年後李紅英與丈夫所生兒子出世，劉雯靜便被冷落，更被安排將她送到另一個家庭收養。

劉雯靜養父母待她長大後，便將其身世如實告知她。她於是去找親生母親李紅英，李紅英因有自己的家庭，拒絕與女兒相認。劉雯靜於是找父親，即李紅英現時丈夫，可是她那時才知自己並非李紅英丈夫的親生女兒，頓感莫名孤獨。

後來養父母鼓勵劉雯靜尋找親生父親，她初時茫無頭緒，後來再從李紅英獲知親生父親居於四川樂山馬邊縣。她在網上發放資料，幸而被李紅英的侄女栗雪梅見到這些資料聯絡上劉雯靜，栗雪梅問劉雯靜「哪年生的？她的母親現在在幹什麽？」，問到最後劉雯靜直接把母親的一張照片發給栗雪梅，栗雪梅又把照片拿給她的母親看，最終確定「劉雯靜就是她的表妹」，於是安排劉雯靜與劉明興相認。

父女經DNA檢測後確定為親生父女，經過20多年後兩人才得以團圓。劉雯靜想要求母親李紅英回四川，一家三口好好生活，可是李紅英不願再回來。李紅英一直認為是劉明興毀了自己一生，如果不是當初她要逃離他，就不會被拐賣而經歷如此淒慘的事。劉明興也不強求李紅英回來，他只想將餘下的日子好好補償給女兒，彌補女兒一直缺失的父愛。