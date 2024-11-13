小紅書女驚悉誤入東鐵頭等　速逃離車廂　後目擊男子遇查票下場慘

乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須在上車前額外拍一下「頭等核准器」以作登記，否則會被罰款！最近1名女子在小紅書發文，表示早前不小心在情急之下衝入了東鐵綫的頭等車廂，後來才驚覺身處頭等座，「嚇得我直接跳起來跑了出去」。不過，樓主其後目擊1名男乘客想由頭等車廂到普通車廂，但最終被一群港鐵職員攔下，疑似因為逃票而被帶離列車。



1名女子在小紅書發文，表示早前不小心在情急之下衝入了東鐵綫的頭等車廂，後來才驚覺身處頭等座。（小紅書圖片）

該名女子在小紅書以「香港東鐵綫不要隨便進一等座車廂」為題發文，表示她日前乘搭港鐵，當時剛好看到頭等車廂開着門，沒有多想便立即衝入車廂，並找到空位坐下，後來她在車廂內四處張望，才驚覺身處頭等車廂，「抓到罰款1K（1000元）！嚇得我直接跳起來跑了出去」。

她續指，自己其後與其他香港朋友討論此事，並親身目擊1名男乘客想從頭等車廂衝到普通車廂，但剛好車門已關上，故沒有成功。樓主估計該名男子欲逃票和避開職員截查，後來也被一群身穿制服的港鐵職員攔截，「把這位男士帶了回去，太可怕了」。

乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，必須再拍八達通等支付車資，否則會被罰款！（資料圖片）

樓主在帖文亦上傳與朋友聊天的截圖，看到她甫上車時毫不知情，還跟朋友訴說「這坐個地鐵還有三六九等」，友人立即提醒她快點離開車廂，樓主不久後也直呼「已經嚇跑了」。

不少網民紛紛在帖文留言，表示頭等車廂的標示明顯，而逃票的乘客一般難逃法眼，「頭等車廂……外面有個八達通收費機要拍八達通的，很明顯」、「這種逃不掉的，除非工作人員沒上車前他就跑掉」、「我感覺他們（職員）彈無虛發，一查必然有人逃票」。

有網民表示頭等車廂的標示明顯，但也有部份人指遊客不熟識港鐵規則，難免會一不小心誤入頭等車廂。（資料圖片）

然而，也有網民認為遊客不熟識港鐵規則，難免會一不小心誤入頭等車廂，「習慣內地乘鐵的人會好易中招，說的不好聽，這像碰瓷一樣的執法，應該就從買票那裏開始到VIP專座的車門之間用圍欄隔開普通票」、「我當時第一次坐我也不知道，不過那時候已經晚上十點多了，一等座都沒啥人，我還特別驚訝竟然有這種好位置，怎麽大家都去後面坐，後面知道以後再也沒坐過了」、「我今年去香港不知道這個，誤進了頭等艙，還好沒被發現」。