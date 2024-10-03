坐東鐵頭等艙遇查票　7大媽大叔無付款斷正慘了　網民：扮無辜？

【港鐵／逃票／罰款／香港旅遊】國慶假期來港旅客增加，但乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須在上車前以八達通拍卡繳付額外車資，否則會被罰款！本港網絡瘋傳相片，指港鐵東鐵綫列車頭等車廂有職員查票，目擊者稱有6至7個人「斷正」，包括大媽、大叔及老婦等。



網民看過相片議論紛紛，批評乘搭「霸王車」行為離譜，「唔畀錢？捉到扮無辜？」、「博大霧」、「唔使咁多解釋，無畀錢便罰得。有規有矩有條例」、「每日咁多人衝入頭等艙，捉得幾多個？」。



據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。



港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

坐東鐵頭等艙遇職員查票 目擊者：捉到6、7個人

坐港鐵東鐵綫列車頭等車廂，記得要付足車資。本港多個網上群組周三（10月2日）起瘋傳1張相片，指港鐵東鐵綫列車頭等車廂有職員查票，目擊者稱有6至7個人「斷正」。

相片見到，眾人已下車，站在頭等車廂付款拍卡機旁邊，至少有4人正與港鐵職員討論。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

從相片見到，眾人已下車，站在頭等車廂付款拍卡機旁邊，至少有4人正與港鐵職員討論，包括大媽、大叔、老婦、較年輕女子等。

網民批搭「霸王車」離譜：捉到扮無辜？

相片引來網民熱議，指摘乘搭「霸王車」行為離譜，「唔畀錢？捉到扮無辜？」、「博大霧坐頭等」、「唔知醜，面皮厚」、「近期超多人在頭等位不排隊，亦不拍卡，扮晒嘢偷坐頭等」、「唔使咁多解釋，無畀錢便罰得。有規有矩有條例」。

也有人認為可能是旅客不知頭等車廂要額外付款，不宜苛責，「我覺得取消頭等」、「唔應該有頭等，好多唔知分頭等」。另有網民分享類似經歷，「試過有次返工搭頭等，成個頭等都企滿（人）同篋，結果喺大學站有人上車查飛，一到火炭站有一半（人）被捉晒落車逐個罰，位位1000」、「每日咁多人衝入頭等艙，捉得幾多個？返工同放工時間仲多」。

乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須在上車前以八達通拍卡繳付額外車資，否則會被罰款。（資料圖片）

港鐵逃票須繳交附加費1,000元

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。