九巴輪椅漢向後翻倒撞頭　車長1舉動被批冷漠　傷者女兒另說內情

巴士乘客跌倒，車長要如何處理？本港流傳多張相片，指九巴260X有坐輪椅乘客上車時向後翻側倒臥地上，有多名熱心市民上前協助，然而相中巴士司機站在一旁「雙手叉腰」舉動，引起網民爭議，有人批評司機「冷漠」，但也有不少網民力撐司機做法正確，「亂郁傷勢更加嚴重，最好就係call白車等救護幫」、「等救護嚟啦，除非你識醫療知識」。



九巴回覆《香港01》表示，周六晚上8時許，九巴1輛往屯門（寶田邨）的路線260X巴士駛至中間道巴士站時，車長將巴士駛至正在候車的輪椅乘客前，並放下輪椅斜板供乘客上車，其間乘客輪椅突然向後翻側，車長隨即報警召救護車，車務督察亦即時到場協助。



不過傷者女兒向《香港01》講述另1個版本，稱司機一度「拒載」，事發時也沒有慰問或幫助她們報警。



九巴260X有坐輪椅乘客上車時向後翻側倒臥地上，有多名熱心市民上前協助。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

輪椅乘客向後翻側倒地 九巴司機雙手叉腰惹議

事發上星期六（11月9日）晚上8時許，有目擊者在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布多張相片，留言「反輪椅」。

九巴260X門前，有坐輪椅男乘客透過輪椅斜板上車時，輪椅連人向後翻倒，倒臥地上一動不動，未知傷勢。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

熱心市民上前協助。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

相中見到，尖沙咀中間道巴士站往屯門方向的九巴260X門前，有坐輪椅男乘客透過輪椅斜板上車時，輪椅連人向後翻倒，男乘客倒臥地上一動不動，未知傷勢，有2名女途人上前查看男乘客情況，也有人圍觀。巴士司機則站在旁邊，雙手叉腰等候。

巴士司機站旁邊「雙手叉腰」舉動引起網民激辯。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

被批「冷漠」 網民撐司機做法正確

巴士司機舉動引起網民激辯，有人批評司機「冷漠」，「應該就冇違反工作守則，但睇落去好冷漠」。但也有不少網民力撐司機，認為是當下「最正確做法」，「如果撼親頭，或者扭親腰，真係唔識唔好亂扶」、「亂郁傷勢更加嚴重，最好就係call白車等救護幫」、「合乎常理。除非你識醫療知識」、「確保送院前現場環境安全，唔亂郁佢，都要等」、「唔好不自量力係好事」。

也有網民發現輪椅疑沒有安裝防反杆，擔心易生意外，「呢啲輪椅好似沙灘椅咁兒戲，馬力唔夠要上斜，加上個人本身都有一定重量，真係好易有意外」。

九巴：車長即時報警召救護車

九巴回覆《香港01》表示，周六晚上8時許，九巴1輛往屯門（寶田邨）的路線260X巴士駛至中間道巴士站時，車長將巴士駛至正在候車的輪椅乘客前，並放下輪椅斜板供乘客上車，其間乘客輪椅突然向後翻側，車長隨即報警召救護車，車務督察亦即時到場協助。九巴向傷者表達慰問，希望早日康復。

傷者女兒講述另1版本

傷者女兒向《香港01》講述另1個版本，指當日其父親排在巴士站前面，巴士到站時父親有揮手，惟司機「拒載」表示「呢個站唔會上輪椅乘客」。傷者女兒稱當即向巴士公司反映，對方說沒有「這個站不上輪椅乘客」規定，司機才放下斜板讓父親上車，但未有降低車身。

傷者女兒又指，意外發生後，巴士司機沒有幫助她們報警，也沒有慰問及「無問使唔使幫手」，「真係就咁叉住條腰……無CALL過救護車或報警」。

傷者女兒補充，上星期六事件發生後，已一直向九巴查詢，惟九巴只說正內部調查，也沒有慰問她們。