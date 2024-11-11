MUJI無印良品去污紙巾惹熱話 網民評價兩極 推薦另一物更實用
撰文：聯合新聞網
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廚房、浴室的水龍頭使用完畢若未立即清潔，長期下來便會出現難以去除的水垢。近期，日商MUJI無印良品販售的「去污紙巾」一路從日本紅到台灣，使用過的台灣網友紛紛大讚效果很好，水龍頭乾淨到像新的一樣。
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日商MUJI無印良品所推出的「去污紙巾」討論聲量高，且價格和日本當地一樣便宜，台幣定價69元（日本定價299日圓），台灣作家「魚漿夫婦」曾經在臉書粉專分享使用心得，「我用在很常有水垢的水龍頭上面，是蠻有效果的，也能用來清理爐子跟排油煙機，沾溼之後效果更好」。
使用過的網友紛紛留言大推：
「真的很好用」
「我也是被燒到之後立馬買了一捲，真的只用這個布擦而已，水龍頭變得跟新的一樣」
「哇，真的很便宜」
「台灣只賣69，真的佛」。
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但也有部分網友認為商品的話題性大於實用性，實際效果與想像中有很大的落差：
「滿心期待買了，根本就沒用，只能用力刷除掉超～級～淡的水漬」
「在日本的時候看到這篇購入，結果很難用…冷水熱水都試過了，能擦掉的水垢真的是直接抹布沾濕可以擦掉的程度」。
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有網友建議大家，若是面對「陳年水垢」可以利用檸檬酸比較好清除：
「我覺得沒有想像中好用，只適用於『本來就不髒』的（水垢），萬用還是非檸檬酸莫屬」
「長期對抗水垢還是推薦檸檬酸，便宜又強效」。
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