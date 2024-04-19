衣服發霉有黑點怎清潔？4大衣物去污神招　洗走發黃、染色、油漬

又來到換季時節，從衣櫃裡拿出來的衣服居然出現黑點霉斑，這時該怎麼辦？雖然這種情況在潮濕的香港已司空見慣，但很多人還是不知道該如何處理，到最後只好將衣服丟棄，非常可惜！



除了發霉長黑點，衣服也容易發黃或不小心染色、沾到油漬等，若你也面臨這些問題，這篇教你4招對症下藥「衣服去污漬」清潔法，簡單有效在家自己動手就能完成！

4招「衣服去污漬」清潔法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

衣服發霉黑點清洗法

衣服發霉在香港是頗常見的現象，除了潮濕環境影響，也可能是因為衣服收納空間不夠通風，或衣服沒有清洗乾淨所造成。針對發霉棉質衣物，可將「牙膏+食用鹽+白醋+洗衣粉+溫水」混合並攪拌均勻，再把衣服浸泡約5分鐘後搓洗，衣服就能潔淨如新！除此之外，也可以利用過碳酸鈉灑在發霉處，再加點熱水搓一搓，接著準備一盆熱水並往水裡加一些過碳酸鈉，再將衣服浸泡一天後清洗，就能有效去除霉斑！

同場加映：換季皮衣怎保養收納？4大秘訣讓皮褸不發黴 被雨淋濕要這樣做！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

衣服發黃清洗法

尤其是衣領的部分最容易泛黃，這大多是因收納前沒將衣服上的汗漬清洗乾淨所導致。這時不妨在盆裡倒入「小蘇打+白醋+熱水」並浸泡半小時，接著再用力搓洗乾淨，發黃的地方就立馬變乾淨。不難發現擁有鹼性特性的「小蘇打」擁有超強的清潔力，利用酸鹼中和的原理完全是清潔小幫手！

衣服染色清洗法

從洗衣機將洗好的衣服拿出，卻發現被其他衣物染色而髒了一大塊，真的會讓人內心一涼。面對這樣的情況先別慌，先在盆中加入「牙膏+洗衣精+小蘇打+白醋」，再將染色的衣服放到盆裡，最後加入溫水浸泡半小時後用手搓洗，自然就將染色區塊給去除了！

同場加映：皮革精品手袋保養5招：爽身粉、過期乳液唔洗嗮 刮痕污漬秒失蹤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

衣服油漬清洗法

吃火鍋真的最害怕衣服被油漬噴到，尤其白衣服更要小心！若真的不幸被油漬弄髒衣服，可以將食鹽灑在油漬上，這是因為食鹽有固色效果，再加入小蘇打、牙膏和洗衣精，用手揉搓兩分鐘，最後搓洗幾下就乾淨啦！

延伸閱讀：

每個女生衣櫃都要有一件「短版T」！5種短版上衣穿搭指南，「這樣穿」顯瘦又顯高

【本文獲「TVBS」授權轉載。】