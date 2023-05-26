焗爐清潔｜焗爐啡色污垢難清除？專家教用3平價法寶去污簡單省力

家裡的焗爐沒用幾次就佈滿油垢髒兮兮，突然想使用卻不知道該怎麼清理？



對此，台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈親自分享，該如何清潔家裡髒掉又捨不得丟的焗爐，除了平時要注意保養與用後清潔外，如果髒了還可以透過3法寶去除髒污和異味！

3法寶去除焗爐髒污、異味（按圖👇👇👇）

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先清潔外部

譚敦慈日前在YouTube頻道《健康2.0》上分享如何清潔佈滿油垢的焗爐，她先將焗爐可以拆除的部分拆下，隨即開始清潔焗爐，首先是外部清潔，不髒的話可直接使用抹布擦拭，如果外層太髒就可以直接用百潔布沾清潔劑刷過，再用抹布擦拭，用邊刷邊擦的方式去污。

按圖看5大廚房隱藏污糟位及清潔方法👇👇👇

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內部清潔：用檸檬擦拭

至於焗爐內部譚敦慈表示，由於內部有電線，清潔時注意不可以碰到水，最好的方法是在每次用完時，等溫度不高就用抹布擦拭。如果焗爐內有異味則可以用檸檬在內部仔細擦拭，不僅能去除味道，還能順便帶走焗爐內的油污。而拆除下來最骯髒的底部墊片部分，譚敦慈指出，不髒的話可以先使用梳打粉加一點水成糊後靜置10分鐘，再加白醋起泡後用清水沖洗，就能輕鬆帶走髒污，若太髒的話梳打粉糊放上整晚清潔時會更省力。

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最後譚敦慈建議，清潔焗爐「預防勝於治療」每次用完都要記得用抹布擦拭，省去未來清潔時的麻煩，而平時也可以在焗爐下方的墊片包上錫紙，內部也能放上烘焙紙，避免油污附著於焗爐上。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：烤箱的咖啡色汙垢怎麼去除？譚敦慈教你用3個便宜法寶，免用力猛刷就能煥然一新】

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