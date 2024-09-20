中秋節過後柚子吃不完怎麼辦？盤點柚子另類功用　去污防臭又防蚊

剛度過團圓中秋，家裡是不是還有沒吃完的柚子？其實，無論是柚子果肉或是柚子皮，都有許多想不到的妙用，只要簡單費點巧思，就能為居家環境增添滿滿柚香！



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自製柚皮清潔劑輕鬆去污除臭 柚香防蚊又能舒緩疲勞

位於竹東鎮的蕭如松藝術園區，近日特別推出文旦攻略活動，帶領親子一起利用柚子皮製作清潔劑。首先，先將柚子皮削起來，加入酒精浸泡7天，而後將皮取出，再加入發泡劑與甘油就大功告成。除可用來洗碗、清潔地板、流理台，也可搭配刷子清潔馬桶，既可去污又能除臭。



此外，如果冰箱、廚房或是家中某些角落容易產生異味，建議可放上幾片新鮮柚子皮，而且幾天更換一次，也有很好的除臭效果。如果將數片柚子皮放入熱水中，浸泡一陣子後再注入冷水泡澡或足浴，對於舒緩神經與疲勞也有助益。

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柚子皮不僅具有清潔、除臭、舒緩身心的功用，在防蚊上也是好幫手。不妨先將柚子皮切成細條狀，再完全曬乾，然後放在耐燒容器上如鐵盤，放在門口、窗口等空氣流通、蚊子常出現的地方點燃，蚊子不喜歡柚子的清香，自然能達到驅蚊效果。

柚子低卡又營養！換種吃法或泡茶 助你美容養生

除了柚子皮，還可以將柚子中間的白瓤做成糖果，不過步驟較為繁瑣：先將柚白瓤剝成小塊用清水洗淨，放入涼水煮滾，然後再放入涼水洗淨煮開，如此重複上述步驟，直至吃起來沒有苦味為止，這時可將柚白瓤擠乾備用。接著起鍋倒入適量糖以小火煮化，加入半碗熱水，再次煮滾後加入擠乾的柚白瓤，持續翻炒至表面糖水收乾，放涼後即可食用。



另外，好食課營養師林俞君也分享常見的柚子茶做法：先將柚子洗乾淨，用鹽巴搓洗表皮的蠟，剝皮後將白色部分儘量刮除，留下綠皮與果肉。接著將綠皮切絲用熱水燙去苦味，再與果肉一起拌炒，以蜂蜜調味。泡茶時加入一點就會有滿滿柚香。

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