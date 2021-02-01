日本扶手電梯安全廣告　出奇招引乘客企定定　糾正1個超壞習慣

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-01 19:00

香港人習慣乘搭扶手電梯時「左行右企」，然而在日本，不同地區卻有不同的站法，傳統上東京靠左邊站，大阪則靠右邊站，甚至有些地區左右中都有人站。基於安全考慮，鐵路公司都扭盡六壬呼籲乘客切勿在扶手電梯上行走。近日，有網民在神戶「新開地站」內發現新的扶手電梯廣告，以一對母女的爆笑對話來提高乘客對扶手電梯的安全意識，希望糾止以往「靠邊站」的壞習慣。

日本網民看到的爆笑扶手電梯廣告。(twitter@higashi_neya)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該插畫以對話的形式引起乘客的注意力，希望他們停下腳步來觀看，藉此宣導在電梯上不應行走，消滅過去「電扶梯上單邊企」的文化。其實各大扶手電梯商的指引，都列扶手電梯的正確用法是站在中間，而非「靠邊企」，因單邊站會大幅度加重扶手電梯其中一邊的負擔，機械所增加的負擔更可能成為故障的原因。

然而，新的宣傳手法內容實在太爆笑，馬上引起了網民熱議，不少人表示「第一眼看到的時候還以為是什麼商品廣告」、「看到最後就忍不住大爆笑了」。

👇👇👇點擊即看日本爆笑扶手電梯廣告！👇👇👇

👇👇👇點擊即睇泰國爆笑美極廣告👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

👇👇👇點擊即看日本10大趣怪郵筒！👇👇👇