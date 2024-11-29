電召的士去半山豪宅　乘客「2字」令司機嬲爆：企喺度慢慢等啦！

的士乘客要求有時超乎想像。有的士司機發布電召的士App截圖，見到有乘客想叫的士由機場到港島西半山豪宅，卻在備註加上「2字」要求，令司機傻眼直指「企喺機場慢慢等喇」。



帖文引來網民熱議，「愈有米愈庹縮」、「人無恥便無敵」、「好X孤寒」。不過有的士行家指已有司機接單，感嘆「百貨應百客，有人接就係反映市場供求」。



的士乘客要求有時超乎想像。（資料圖片）

半山豪宅的士乘客要求車費六折

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載電召的士App截圖，見到有乘客電召的士想從赤鱲角機場到港島西半山豪宅海雅閣，但在備註加上「6折」兩字，意味要求的士司機提供車費六折優惠。

有乘客電召的士想從赤鱲角機場到港島西半山豪宅海雅閣，但要求的士司機提供車費六折優惠。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」)

樓主對乘客要求感到驚訝，「半山唔係傳統富豪地區咩？咁有米都要六折？」，直指「由佢企喺機場慢慢等就啱㗎喇」。

網民：人無恥便無敵

網民看過帖文議論紛紛，「愈有米愈庹縮」、「人無恥便無敵」、「半山嘅客真係好X孤寒㗎⋯⋯」、「半山X人多，X客多多」、「以前佢叫85跟住7折，而家6折，即係7折都有人做過啦，而家再試下叫低啲」。也有人笑言，「唔慳點住半山」、「食蕉（保安）嚟啫，今晚夜更」。

雖然要求大幅度折扣，但有的士行家透露，已有司機接單。（資料圖片）

雖然要求大幅度折扣，但有的士行家透露，已有司機接單，感嘆「百貨應百客，有人接就係反映市場供求」、「接嘅原因唔想吉車走，又吾想等，又可以出返港島look客，西客又有大折扣，一舉幾得，何樂而不為」。