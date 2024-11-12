公屋戶「家徒四壁」求助　被指鋪靚地板用精油惹議　曙光計劃回應

非牟利慈善機構「曙光計劃」自2007年成立起便幫忙回收二手家具，將合適的家俬轉贈給有需要人士。機構近日收到社工轉介個案，求助人自去年手術後失去工作能力，妻子亦患上抑鬱症，加上2名年幼子女，一家4口半年前獲分配公屋單位，至今無力添置床具及熱水爐等，一家四口每晚睡地蓆及沖凍水涼。機構希望利用網絡力量幫求助人，亦可捐款資助二手家俬的搬運費用。



帖文附有4張照片見到求助家庭「家庭四壁」的情況，並附有「捐款方法」，市民可以轉賬到「曙光計劃」的銀行戶口。惟相片意外引起「瘋傳」，網民看質疑「個廳咁X大都叫『家徒四壁』」、「個角落位已經大過我屋企」，有人研究求助人家中物件，質疑為何有錢鋪雲石地板及買疑似價值不菲的精油，嘲諷「精油放上架，細路瞓地下」。



曙光計劃主席何峻維接受《香港01》查詢時表示，相關個案由社工轉介，他們相信社工專業判斷，義工上門時只會做簡單度尺，不會過問太多私事，又指求助人原本住在劏房，其兒子亦有健康問題，但不便透露太多個人私隱，現已為該家庭物色部份家俬。他坦言看過網上言論後「好委屈」，強調該個案求助人是想要轉贈家俬而非要捐款，呼籲捐款是用於請人運輸搬拆安裝，這是機構首次就二手家俬轉贈呼籲捐款，用於幫助運輸費用方面，他們多年來無接受過政府資助，完成的轉贈個案已多達5000宗。



其中1張寫上「家徒四壁的家」的照片，引來網民責備。（「曙光計劃」FB圖片）

「曙光計劃」指求助人自去年手術後失去工作能力，而一家4口自半年前獲分配某公屋單位，至今卻始終未能添置床具及暖水爐等，求助人夫妻及2名年幼的孩子只能每晚睡在地蓆之上及沖凍水涼。（「曙光計劃」FB截圖）

入住公屋半年沒床沒熱水爐

非牟利慈善機構「曙光計劃」於11月11日在Facebook專頁上傳以「家徒四壁—家俬轉贈求助個案」為題的帖文，指接獲社工轉介1個公屋戶個案，求助人去年接受手術後身體虛弱，失去工作能力，妻子亦患上抑鬱症。他們一家4口於半年前獲分配公屋單位，惜至今未能添置床具及暖水爐等，「求助人家庭一家4口（連同兩位年幼嘅小朋友）因為無錢買床，每晚都係訓喺地蓆上面，同埋仲未能夠安裝到熱水爐去沖涼」。

近日天氣轉涼，機構希望幫助該家庭。惟因資源有限，故希望利用網絡力量尋求社會大眾善心人士幫助，並在帖文上傳4張該家庭的環境照片，表示「如果您希望出一分力，可以去成為曙光計劃嘅義工，亦都可以透過捐款直接幫助求助個案」。而帖文的相片附有「捐款方法」，市民可以轉賬到「曙光計劃」的銀行戶口。

求助人夫妻及2名年幼的孩子每晚只能睡在地蓆之上。（「曙光計劃」FB圖片）

4口家住大公屋鋪雲石地板

照片可見，求助人入住的公屋單位除了舖上光滑的雲石地板外，沒有任何房間間格或大型家具，只有1張圓枱和層架櫃，地板放了2張地蓆，見到2名年幼童坐着，而鋁窗上沒有安裝冷氣機，反而地板上放有1部冷氣，而屋內雜物不算太多，但圓枱上卻見到一排多支疑似精油。

網民：大過好多香港人屋企

帖文在網上引起極大迴響，相片被瘋傳及轉載到討論區，普遍網民反應冷淡，甚至留下負評，「真係好羨慕佢有咁大間屋」、「大過好多香港人屋企」、「間屋好大好通風又光猛，環境好過我好多，好羨慕」；而其中1張寫上「家徒四壁的家」的照片，更是引來一片謾罵聲，「個廳咁X大都叫『家徒四壁』」、「我睇完幅圖，再睇下我租緊個迷你單位，即刻需要心理治療」、「佢冇儲物空間，但間屋大把空間」、「個角落位已經大過我屋企」。

網民指求助人家中出現數層木架擺放多支精油（紅圈示）。（「曙光計劃」FB圖片）

求助人家中物品惹爭議

有網民更放大每一幀照片，研究求助人家中物件猜測其生活水平，甚至質疑求助人是否值得幫，「個雲石地板靚到」、「地板蠟蠟靚、小朋友睇英文書、又有平版電腦用，竟然窮到要瞓地下」、「其實佢只係無床，佢已有電視櫃」、「有錢裝修，無錢買家俬。但富貴竹好緊要，唔可以唔買」。

題為「家中沒有儲物空間」的照片中，有網民指圓枱上的木架擺放多支精油，推測價值不菲，指求助人是「有錢人」、「啲精油有廿X幾隻味」；又有人指求助人孩子的玩具要價過千，「呢個玩具唔係平，我仔極鍾意我都唔捨得買俾佢玩」。但有網民認相關物品可能是他人所贈，「家俬都唔捨得買，應該就唔會捨得買玩具，估計玩具都係人哋畀」、「唔好鬧住，都未知係咪人哋捐出嚟」。

求助人一家只能睡在地上。（「曙光計劃」FB圖片）

「曙光計劃」今日（12日）再發帖，解釋稱「公屋內嘅基本建設都係收樓時有嘅，因為（求助人）一直無能力購置基本家俬先轉介畀我哋」，求助人並無要求直接金錢幫助，只希望有心人捐贈合適二手家具，而呼籲捐款並非直接把款項給求助人。

機構解釋轉贈二手家俬產生的行政費，主要為運輸費用，過程中還需要聘請司機、裝拆師傅及搬運工人，每個個案的成本約為3,000至5,000元，並表示「我哋咁耐以來都無接受過政府資助，主要都係靠做搬屋服務去產生經費去幫助個案（自負盈虧），只有少數人係捐款支持過個案」。機構又強調「如果大家擔心捐款唔知去咗邊，可以唔捐款（我哋都建議需要了解整個流程先捐款）」，並表示假如熱心民眾有合適家具捐出，可先聯絡機構查詢。

有網民留言支持，但亦有網民提出質疑，「公屋收樓保留雲石地磚？」、「地磚咁新淨，還屋畀房署唔使還原咁好？」、「我都係第一次見上手可以留到咁靚地板」。

曙光計劃主席何峻維接受《香港01》訪問表示，受助人身體2023年開始出問題，其兒子也有健康問題，現已為他物色了一部份家俬。（資料圖片）

曙光計劃主席何峻維接受《香港01》查詢時表示，相關個案由社工轉介，他們相信社工的專業判斷，而帖文內的照片是由社工拍攝，社工形容相關受助人「家徒四壁」，故直接套用其說法，而單位現場也的確無家俬可言，未料那些照片拍到的屋內物品亦被放大檢視更引起爭議。他表示，義工接到個案時會做簡單家訪，主要上門度尺以確認合適的家俬，不會過問太多私事以免觸動受助家庭情緒，也不會審查受助人經濟狀況，他們亦不可過多透露受助人私隱。

該家庭今年才成功上樓，原本居住旺角劏房，受助人身體2023年開始出問題，與妻子均無法工作，而其兒子也有健康問題，故家庭陷困境，現已為他物色了一部份家俬。

曙光計劃過去曾替其他基層獨居長者搬家。（資料圖片）

主席嘆網民缺乏同理心

何峻維指，曙光計劃2007年起在香港做環保回收，想幫忙解決社會問題，現時「有（公）屋無傢俬」的大有人在，見到網民的批評，他坦言「好委屈，本住個心出嚟幫社會，無收一分一毫」，部分網上言論令人覺得港人缺乏同理心。曙光計劃負責的家俬轉贈個案已達5,000宗，許多是由其他慈善機構轉介，並無接受政府資助，今次是首次在網上籌款用作轉贈家俬的物流行政費用，內部有檢討遭到評擊的原因，過去他們幫助過許多獨居長者，可能是公屋戶及新移民等因素被放大。

機構義工感難過

曙光計劃的義工透露，看到網上言論感到非常難過，「（網民）只係睇到間屋地板好靚」、「小朋友想要床係咪錯？」，義工上門時屋內小朋友真的沒有床睡覺、屋內亦沒有衣櫃，無奈網民只看到別人有公屋，而非該家庭是否有困難。

（Facebook）