貧困夫婦無錢交租被迫「以車為家」　鄰近居民不滿憂引衛生問題

正所謂「有頭髮，邊個想做癩痢」？馬來西亞1對夫婦因為經濟拮据，無法繳付房租，被趕離原先住處後，不得而只好將汽車當作臨時住處，展開「以車為家」生活，但周遭擺放不少個人物品，一段時間後開始引來附近居民不滿，不只擔心影響衛生，亦有礙通道，或會對老人和小孩造成危險。該區委員會成員透露，目前已就涉事夫婦個案聯絡社福機構和議員，盼兩人能早日覓得「安樂窩」。



馬來西亞有夫婦因無法負擔租金，被迫展開「以車為家」生活。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，吉隆坡1對夫婦因為經濟困難，無能力繳付房租，被趕離原先居住的組屋（即當地的公共房屋），之後只能定居在雪蘭莪州加影（Kajang）某組屋外，並將寶騰（Proton Perdana）座駕當作居所，開展「以車為家」生活。

圖片可見，兩人以紙皮蓋於座駕玻璃位置，保持車內私隱，但汽車周遭堆滿了各種個人物品，有不少紙箱膠桶，同時有疑似餐桌，將食物調料味料等暴露於空氣中。附近亦有為數不少的垃圾袋和雜物，衛生環境的確令人擔憂。

自從這對夫婦展開「以車為家」生活後，引來該處居民不滿。有人雖然表示理解對方難處，但畢竟那裏也是居住地方，「他們（涉事夫婦）將個人物品堆積起來，有時會阻礙通道，對老年人及兒童來說很危險」，故想幫助他們清理私人物品。有居民又指出，夫婦倆會直接將食物置於室外，擔心會引來害蟲，「這種情況確實令人不適，且很不衛生」。

惟有認識該對夫婦的住戶表示，雖然不少人投訴他們，但兩人從未打擾過其他居民，絕大部份人對他們居於組屋外都沒有意見，只是他們凌亂物品確實影響到組屋整體形象。

對此，公寓居民委員會成員接受當地媒體採訪時指，其實涉事夫婦已多次接受各方幫助，可惜情況未有改善，有社福利機構已聯繫當地議員，並祝願「我只是希望他們無論用何種方式，可以找到全新的住處」。

（綜合）