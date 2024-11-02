元朗借錢黨！普通話大媽稱遇困難「沒錢吃飯」　港男拍片爆粗追罵

借錢黨再現元朗！有港男於元朗街頭遇上1名操普通話的中年大媽，向他表示「現在遇到困難」，所以沒錢吃飯，希望他可以熱心幫忙給點錢。樓主之後拿出手機拍攝，質問對方「要唔要食皇家飯（指坐牢）」，大媽疑似發現被人識穿行騙，遂以「語言不通」為由轉身離開。



樓主沒有放過對方，追着大媽身後以「機關槍式」粗口斥責對方，「你肥絲大隻，咁X健康同我講無飯食？」、「化X埋妝話無食食飯」，兼斥對方「周街呃人錢」，大媽不敵他「攻勢」，只能以斜孭袋遮臉敗走。不少網民都讚樓主做得好，「師兄勁，呢啲真係俾人X得小」、「真男人！成個過程起承轉合都恰到好處」。



有港男於元朗街頭遇「借錢黨」，不滿對方街上行騙，以粗口追罵嚇到對方敗走。（FB「真.屯門友」影片截圖）

操普通話大媽自稱澳門來港

該港男在facebook群組「真.屯門友」上傳影片，指於10月30日（周三）晚上約10時30分在元朗街頭遇到「借錢黨」。樓主當時站在巴士站，1名身穿黑色上衣、操普通話的大媽指自己從澳門來港，她表示「現在遇到困難」，又稱「帥哥是個好人」，她肚餓不已希望樓主可以給點錢讓她去吃飯。樓主聞言質問對方，「要唔要食皇家飯（指坐牢）」，大媽眼見樓主拿出手機拍攝，疑似假裝聽不懂，稱「語言不通」後便尷尬一笑轉身離開。

港男「機關槍式」爆粗斥大媽呃人

不過樓主未有罷休，反而追着對方身後，以「機關槍式」輸出粗口，怒斥大媽「你肥絲大隻，咁X健康同我講無飯食？」、「X你老X，影吓大頭相先啦」、「同我講幾日無食飯，化X埋妝話無食飯」。

大媽不敵持手機拍攝的樓主，只能一直以斜孭袋遮臉，又曾伸手阻止樓主拍攝，樓主於是表明香港沒有肖像權，警告對方「唔好郁手」，再一直跟着對方，喝罵「周街呃人錢」，片段隨大媽敗走而告終。

樓主之後拿着手機拍攝對方，斥「你肥大隻，咁X健康同我講無飯食？」（FB「真.屯門友」影片截圖）

大媽以斜孭袋遮臉，又曾伸手拍向樓主手機。（FB「真.屯門友」影片截圖）

樓主稱香港沒有肖像權，警告對方「唔好郁手」。（FB「真.屯門友」影片截圖）

樓主稱香港沒有肖像權，警告對方「唔好郁手」。（FB「真.屯門友」影片截圖）

大媽被港男追罵，嚇到敗走。（FB「真.屯門友」影片截圖）

網民激讚：做得好

不少網民看完片段都大讚樓主做得好，「師兄勁，呢啲真係俾人X得小」、「真男人！成個過程起承轉合都恰到好處」、「港人個個好似你係咁，港豬的名號消失了」、「肥絲大隻嗰吓笑咗」。樓主之後回覆眾人，表示當時碰巧心情不好，笑稱感謝大媽「送上門被我出氣」。

（facebook「真.屯門友」）