西客？外賣鹹粥備註走配料「要清的」　事後留1星差評鬧：像清粥

到底是西客還是溝通問題？台灣某粥店近日發帖抱怨，稱有食客買了薏仁鹹粥外賣，並備註不要配料「要清的」，於是粥店沒有放配料，只包裝了1碗由薏米和芋頭煮成的綿粥。沒想到事後食客卻在網上留下1星差評，批評粥品沒有配料就像清粥一樣。粥店萬般無奈，表示「餐點又選配料都不要，現在又說我們沒放配料」，又慨嘆「這年頭餐飲愈來愈難做啦」。



台灣有食客買了鹹粥外賣並備註不要配料「要清的」，於是粥店沒有放配料，沒想到事後食客卻在網上留下1星差評，批評粥品沒有配料就像清粥一樣。（Google截圖）

台灣有粥店日前在Facebook群組「爆廢公社」及社交平台發帖抱怨，稱有食客透過Google評論，給予粥店1星差評，批評粥品的質素，然而粥店卻表示是跟從食客的訂單要求，無奈稱「這年頭餐飲愈來愈難做啦」。

食客留1星差評

從網上評價截圖可見，該女食客給予粥店1星評價，批評物非所值，「小小一碗要65塊（台幣，下同，約15.6港元）」，又抱怨「圖片上的配料都沒有，像點了一碗白粥，而且不好吃」，而照片中的粥面不見商品示意圖中的芹菜、素肉鬆、豆枝等配料。

粥店的鹹粥示意圖上有配料如芹菜、素肉鬆、豆枝等。（外賣平台截圖）

食客上傳的照片中，粥面不見商品示意圖中的配料。（Google截圖）

店家委屈稱是食客要求

店家看到評價後，無奈展示該名食客的下單內容，指她當日點了由薏米和芋頭煮成的「薏仁鹹粥」，並在外賣平台留下備註，表示不需配料，因此粥店才跟指示沒有添加配料。從訂單照片可見，食客在「鹹粥配料」一欄上選擇「都不加，要清的」。店方表示「餐點又選配料都不要，現在又說我們沒放配料」，更委屈反問「所以這配料是到底要不要加？」。

店家解釋不加配料都是跟從食客的訂單要求，「很遺憾沒辦法提供您心目中美味的餐點，但小店也僅是按照您在訂單上的要求製餐，因此選擇不要配料當然就不會有配料的」。

店家展示食客的下單內容，指她當日點了由薏米和芋頭煮成的「薏仁鹹粥」，並留下備註，表示不需配料。（Threads）

店家又指薏仁鹹粥的堂食價格為35元（約8.4港元），外賣則為65元（15.6港元），「外送平台也不是做公益的，要在上面販售產品是需要被抽成＋維護費＋雜支的，因此費用當然沒辦法按照店內價格提供」，但強調外賣平台上有列明餐點容量且價格透明，「平台上也有寫容量跟價格透明，點了就是同意給平台多收錢圖外送方便」。

店家又透露，當天從出餐到收到評價為止，共有20多單訂單，只有該名女食客單點了薏仁粥，因此十分肯定是該客人留言，不存在出錯單可能。

網民嘲「西客」

帖文引起網民熱議，不少人留言力撐店家，並表示「客人真難伺候」、「純純的來找麻煩的」，也有人認為該名食客是西客，嘲諷說「她需要吃的不是粥，是藥」、「我要鹹粥不要鹹」、「失憶了嗎」。

（Facebook、Threads）