Yuma婚變早現端倪　網民數月前估2人感情生變　情況似一出軌名人

百萬YT頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」的夫妻Ryu與Yuma爆出婚變，兩人出現雙不倫的情況，其實早在9月時就有不少網友發現討論兩人有異狀，甚至有網友預言會無痛離婚，還指Yuma與福原愛是相同類形的日本女性。



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有網友在9月中旬時就曾在Dcard發文表示，頻道已2個月沒更新影片，Yuma的IG也不太出現Ryu，但Ryu還是有按讚Yuma的貼文，且Yuma的IG照到的房間也不是他們之前影片中拍到的房間，於是忍不住懷疑兩人感情生變。當時就位網友留言「Yuma感覺就很像福原愛那種，表面可可愛愛，其實內心應該機心蠻重的」認為Yuma是屬於那種日本典型女人，喜歡霸道一點的男生，Ryu感覺對她來說太軟太柔了，跟江宏傑差不多，最後更預言因為夫妻倆沒有孩子，所以可能會無痛離婚。

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當時這位網友的留言受到少批評，其他網友認為這是在造謠，是自以為是的發言，如今Ryum與Yuma真的爆出婚變，網友紛紛來朝聖留言：

「真仙姑」

「真預言家」

「說個笑話，你很適合去參加靈能的挑戰」

「那些罵你的都被事實洗臉了」



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原本留言的網友也再次編輯留言補充「不管四位當事人最後各自走向什麼結局，咱們都得理性吃瓜啊！也不要叫我仙姑哈哈哈哈！我不是，拜偷（託）」對於之前痛批他的網友則表示：

「不用道歉，祝福妳們。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】