桃芝風球｜港女8號風球截的士　司機講明要「收雙計」：趁火打劫

【颱風／桃芝／的士／附加費】颱風桃芝吹襲本港，天文台於11月13日（星期三）晚上11時10分發出8號風球，並於今日（11月14日，星期四）早上10時20分改發3號風球。有居住較偏遠的港女於網上發文，指8號風球期間因有要事外出，但她住處或較「隔涉」，每逢颱風天「就全面同外界斷聯」。她今早幸運截到1輛載客的士，惟司機表明車資要「收雙計（收取雙倍車資）」，她無奈下只能答應，事後則感嘆「趁火打劫」。



颱風桃芝襲港，有港女於8號風球下截的士，被司機要求「收雙計」。（示意圖／資料圖片）

的士司機要求收「雙計」

該港女在threads帳號發帖，指或因她居住的地方較偏遠，每逢打風「就全面同外界斷聯」，完全沒有車輛出入，但由於她今天有事需要外出，出門前曾嘗試網上召的士或Uber，但都未能成功，遂決定「出門口碰下運氣」。幸運地被她找到1輛載客的士，不過司機卻稱因為8號風球，要「收雙計」，樓主沒有其他辦法下，只好答應對方要求，並嘆「都無得我選擇！」。

樓主無奈下只能選擇坐該輛的士，並支付「雙計」車資。（threads圖片）

網民指的士司機收費誇張

有網民形容的士司機收費誇張，「焗住俾人劏」、「跑步岀火車站，慳錢又可以鍛煉」，並建議樓主就事件舉報涉事司機，「錢都無咗，但氣唔可以唔出」、「叫佢車你落目的地附近嘅差館」。但有留言覺得的士司機要求未算過分，「收雙計已經對你好好，有好多加300至500（蚊）」，樓主亦有同感，故稱「咁又唔使咁嚴重，佢都係趁火打劫啫」。

法例這樣列明

根據香港法例，的士司機在8號颱風訊號，或黑色暴雨警告懸掛時，收取額外費用屬不合法行為。《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第47(2)條規定，任何的士掌管人就租用的士所收取的車費，不得超過有關車費，任何人如無合理辯解而違反條例，即屬犯罪，一經定罪可被處罰款10,000元及監禁6個月，如再次被定罪，可處罰款25,000元及監禁12個月。

（threads@ylgu_e_m）