公司規定打風不返工「扣AL或錢」　打工仔呻慘　勞工處新守則咁講

不少人打風仍需上班，有打工仔日前就發文抱怨，指公司將實行新政策，如在風球懸掛時無法上班，便須扣除年假，沒有年假便會扣薪。打工仔向網民詢問公司措施是否合法，而網民就指公司所訂政策並無違法，不過就批評樓主老闆要求員工在極端天氣下工作是不體恤員工，「公司冇犯法，不過個老細好無人情味囉」、「佢有良心就唔會諗呢啲X嘢」；但亦有人認為要視乎職業而論，「好多工作都係八號甚至九號風球都要如常上班，不上班當然要放年假或放無薪假了」。



而根據勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主應按機構運作的需要及人手情況，盡早編定在惡劣天氣及「極端情況」下須返回工作地點當值的僱員（「指定人員」）名單；僱主並須採取有效措施確保所有僱員知悉和同意有關安排，避免不必要爭議及混亂。



有打工仔抱怨指公司將實行新政策，如在風球懸掛時無法上班，便須扣除年假，沒有年假便會扣薪。（《她很漂亮》劇照）

該網民在Facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司近日推行新政策，指日後打風如果員工無法上班，「要扣一日AL（年假）」。如員工沒有年假，便需扣減當日薪金。樓主感到苦惱，故詢問網民「想問咁犯唔犯法」。

帖文引來網民熱議，有網民回應指公司政策並不違法，但就批評老闆「無良」，「公司冇犯法，不過個老細好無人情味囉」、「佢有良心就唔會諗呢啲X嘢」、「咩庹縮嘢都諗到出嚟」。亦有人表示「遇上呢啲老細就搵過份工啦」。

有網民批評樓主老闆要求員工在極端天氣下工作是不體恤員工，但亦有人認為要視乎職業而論。（《藍色海洋的傳說》劇照）

不過，也有網民認為應視乎工種而論，「無犯法，不過睇行業啦」、「好多工作都係八號甚至九號風球都要如常上班，不上班當然要放年假或放無薪假了」、「我公司一直都係咁，仲要貼錢搭的士返去」；另有網民表示「不過從來都冇話打風必定放假，只不過僱主需要適當安排」。

勞工處新守則

根據勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主應按機構運作的需要及人手情況，盡早編定在惡劣天氣及「極端情況」下須返回工作地點當值的僱員（「指定人員」）名單；僱主並須採取有效措施確保所有僱員知悉和同意有關安排，避免不必要爭議及混亂。

如僱主須安排指定人員返回工作地點當值，首要考慮他們在工作地點的安全。如工作地點因惡劣天氣或「極端情況」有潛在安全風險，僱主應安排他們返回安全地點。而指定人員應按與僱主協定的安排返回工作地點上班、繼續於工作地點當值和下班；如他們在返回工作地點遇到困難，應盡快通知僱主。

而當值津貼方面，就八號或更高信號或「極端情況」下返回工作地點當值的指定人員，僱主應另外發放當值津貼。

根據勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主應按機構運作的需要及人手情況，盡早編定在惡劣天氣及「極端情況」下須返回工作地點當值的僱員名單。（資料圖片）

工資、勤工獎或津貼安排

另外，僱員如根據工作安排而獲准離開工作崗位或毋須上班，工資、勤工獎或津貼應不受影響；而僱員如未能在惡劣天氣及「極端情況」下依工作安排上班或未能在八號信號、黑色暴雨警告信號或其他惡劣天氣警告取消，或「極端情況」結束後準時復工，主管應了解原因，如僱員的解釋合理，不應扣減工資。

如僱員未能提供合理解釋而沒有上班，工資或會受影響，扣減的工資應和沒有上班的時間成正比；如僱員未能根據工作安排的規定返回工作崗位，應先剔除一段他返回工作地點所需的合理時間後，才開始計算他沒有上班的時間。

（Facebook）

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