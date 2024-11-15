港鐵小孩「通街走」　港媽被罵發難：唔使你教　大叔咁反擊獲激讚

港鐵乘客眾多，要注意言行勿影響他人。本港網絡瘋傳1段「港媽大戰口罩大叔」影片，見到港鐵車廂內有港媽與1名男子及1名大叔因小朋友在車內「通街走」問題爭執，大叔直斥「妳咁樣教壞個仔啊！點做人阿媽啊妳？」；港媽反嗆「我點做人哋阿媽使你教啊」，大叔反駁「我係唔教妳，我而家鬧緊妳！冚家X啊！」，港媽即暴怒回覆「我教仔要你嚟講咩！你就冚家X啊你！」。而拍片阿伯則上前勸止，不斷說「退一步海闊天空」，又表示要代他們「講聲對唔住」，卻令現場矛盾升溫，最終雙方激烈爭執直至下車。



影片引來網民熱議，不少人讚大叔「鬧得好」，「生仔要考牌」、「咁嘅女人仲要大聲夾惡，自己理虧仲好意思喺度話人」、「好多家長都放縱孩子周圍搞，跑，騷擾人」；但也有網民認為大叔言辭太激進，「鬧完又閙，表面好似好有道理，其實不停變本加厲好似搵交嗌咁」。



本港網絡瘋傳1段「港媽大戰口罩大叔」影片。（影片截圖）

男生拍攝車廂情況作記錄

本港多個Facebook群組和專頁近日瘋傳1段約5分鐘影片，見到港鐵車廂內有1名站立、穿藍色衣服男生正與1名坐在座位的港媽，因小朋友被拍攝問題爭吵，港媽指摘「你而家影到啲小朋友啊」，男生回應「我影緊行車記錄喎，佢（小朋友）自己喺度嬉戲」。港媽聞言發怒，「嬉咩戲啫，人哋有話過可以畀你影個樣咩？你影到小朋友就唔得囉！」，男生則回應「佢可能違反港鐵附例添喎！」。

影片最初見到港鐵車廂內有1名站立、穿藍色衣服男生正與1名坐在座位的港媽，因小朋友被拍攝問題爭吵。（影片截圖）

影片最初見到港鐵車廂內有1名站立、穿藍色衣服男生正與1名坐在座位的港媽，因小朋友被拍攝問題爭吵。（影片截圖）

港媽不滿小孩被拍攝

雙方繼續爭執，這時拍攝影片的阿伯走上前勸止，「算啦算啦，你（男生）道歉得㗎喇」，男生隨即激動表示「關我鬼事啊，我道歉？」，港媽重申「你而家影到小朋友個樣就係唔得！」，男生氣憤反駁「佢喺度玩，我唔撳掣（港鐵緊急掣通知職員）都好好人喇！」，港媽則挑釁說「你咪撳掣囉」。

雙方爭持不下，這時坐在旁邊關愛座、戴口罩的大叔發聲：「妳點做阿媽啊妳！」港媽回應「唔可以影人哋相㗎嘛」，大叔聞言表示「妳咁樣教壞個仔啊！妳知唔知啊！咁樣講嘢！」。

雙方爭持不下，坐在旁邊關愛座的大叔發聲批評港媽。（影片截圖）

港媽怒極反嗆大叔。（影片截圖）

大叔怒斥：點做人阿媽啊妳？

港媽重複「阿叔啊，唔可以影小朋友嘅樣㗎」，大叔指「我無話佢（男生）啱，妳咁樣（讓小朋友）通街走㗎咩？妳咁樣教個仔㗎咩？踩到人哋隻腳妳知唔知啊？唔出聲咋人哋。點做人阿媽啊妳？」，港媽聞言反嗆「我點做人哋阿媽使你教啊？」。大叔回覆「我係唔教妳，我而家鬧緊妳！冚家X啊」，港媽則指「我點解要俾你鬧啊？你傻㗎？」。

拍片阿伯勸「退一步海闊天空」 後續更狂

這時拍片阿伯再勸止，「算啦算啦，退一步海闊天空啊」，大叔不滿表示「退一步海闊天空？咁樣教仔㗎咩？通街係咁搞！」，港媽反駁「我教仔要你嚟講咩！你就冚家X啊你！我啱唔啱唔到你嚟話！小朋友唔知佢啱唔啱㗎嘛！」，大叔隨即揶揄「唔怪得啲香港仔咁差喇，就係因為呢啲阿媽」。

雙方持續爭執。（影片截圖）

雙方不斷舌戰，互有爆粗。（影片截圖）

港媽稱有教孩子別跑

雙方繼續爭執，列車駛到油塘站時，拍片阿伯「自告奮勇」說「大家退一步海闊天空，我幫妳（港媽）講聲對唔住啊」，港媽頓時火起，「講咩對唔住啫！我又無整到佢！我有教個仔唔好喺度跑嚟跑去」。

最終孭着名牌手牌的港媽帶着兒子在油塘站下車，但仍「擺尾彩」指「呢度（香港）有法制㗎」。

最終港媽帶着兒子在油塘站下車，但仍「擺尾彩」。（影片截圖）

網民讚大叔鬧得好：生仔要考牌

網民看過影片議論紛紛，不場人讚大叔「鬧得好」，「支持阿叔教訓嗰個女人」、「大叔鬧得好支持大叔」、「生仔要考牌」、「唔識教就唔好生啦」、「呢啲咁嘅女人仲要大聲夾惡，自己理虧仲好意思喺度話人，都唔知點樣做老母嘅」、「首先教好自己嘅仔先，就唔會俾人拍照啦，香港法例係冇肖像權㗎」、「事實好多家長都放縱孩子周圍搞，跑，騷擾人」、「個阿媽完全無理過小朋友感受」。

有網民不滿大叔言辭過激：講嘢咁毒

但亦有網民認為大叔言辭過激，「戴口罩個男人仲鬧完又閙，表面好似好有道理教人哋個仔，其實不停變本加厲好似搵交嗌咁」、「你個阿叔開口埋口啊冚家X，講嘢咁毒，你憑乜主持正義」。