港女與男友買樓同居　「首期出大份」1事冷戰欲分手：層樓點算？

現今不少情侶「先同居，後結婚」，互相了解生活習慣。有港女在討論區分享，跟男友已同居一段時間，近年還共同置業，但近日大家關係轉差，在生育問題上難達成共識。她指男友同居後常發脾氣，甚至以供樓經濟壓力大為由不再慶祝生日和紀念日，「首期我出大份啲，我都唔介意佢屋企窮」，以為大家一起捱過就好，「只係想佢可以就我多啲，但佢唔肯，咩都要公平」。



日前港女的朋友將貓咪寄養家中，男友竟因貓咪跳到身上而大發脾氣，之後更要分開睡。她跟男友攤牌，對方提出分手，「但層樓點算好？」。網民看過來龍去脈更好奇他們為何「未結婚學人一齊供樓」。



有港女在討論區分享，跟男友已同居一段時間，近年還共同置業。但同男友關係越趨欠佳，想分手。（示意圖/Gettyimages)

樓主跟男友置業同居後關係變差

樓主在Dcard討論區發文，以「#討論又食又拎」為題，分享自己跟男友拍拖5年，同居3年，近1年兩人共同置業，卻發現「愈來愈唔夾」。樓主指兩人生育問題未達共識，「我唔想生B」，男友又常因小事突然發脾氣，「又成日唔記得我講過嘅嘢」。

樓主指男友常用「啲錢用晒供樓」為由，現時不再慶祝生日和紀念日，她強調「首期我出大份」，並負責水電煤等費用，「我都唔介意佢屋企窮，冇講咩諗住一齊捱過就好，只係想佢可以就我多啲，但佢唔肯，咩都要公平」。

樓主指對方經常以「啲錢用晒供樓」為由不肯花心思慶祝特別日子，非常不滿。（示意圖/Gettyimages)

寄養貓咪成分手導火線

近日因為朋友外遊，要將貓寄養到樓主家中，貓咪很活潑，首晚跳到男友身上，未料男友大發脾氣。她一怒下就帶貓咪出客廳睡，之後更各自反生活分開睡，「佢仲幾開心喺到打機，話自己瞓晒張大床真開心」、「佢係咪根本唔愛我？」。直至貓咪離開，男友又主動示好，「我唔理X佢，佢可以當我透明，又喺同一間屋各自生活，覺得咁樣冇問題？」。

樓主跟男友「攤牌」，希望他可以緊張自己多一點，「佢話佢做唔到」，雙方欲分手，卻不知如何處理共置物業。

網民坦言兩人未婚置業，財務糾務可能更難解決，而且樓主已明言大家的資金投入不均等，「雙方要點樣計各自對層樓的貢獻？」、「淨係邊個住層樓就有排嘈」。但更好多不斷問頗樓主為何着急置業，「未傾好生唔生仔，就一齊買樓咁有趣？」、「未結婚一齊供樓」、「點解你哋未結婚就買樓」、「未結婚學人一齊供樓」。

（Dcard）