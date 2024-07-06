買樓西斜傢俬易曬爛？網民分析優點缺點　台電教2招慳電又隔熱

買樓要考慮的面向多！除了地理位置、室內格局配置之外，許多人也十分在意日曬的問題。



近日就有台灣網友分享自己看了一間很滿意的房子，不僅是新完工的大樓，室內的格局和風水都很不錯，預算的部分也符合需求，但唯一的缺點就是有「西曬」（西斜）問題，因此猶豫詢問網友意見：「請問有人住過西曬的格局嗎？」

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一名台灣網友在Dcard發文表示，自己目前看上一間各方面都很滿意的房子，2房2廳2衛26坪的大小，且是新建案完工，房屋售價也比附近平均來得低：

但唯一的問題就是客廳落地窗與主臥的窗戶朝西偏南一點。

有西曬的問題，他也表示，因為看到很多人都說「西曬房」的傢俱壞很快，冷氣也都要開很強，晚上回到家也都很熱，因此讓他非常猶豫。

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貼文曝光後，吸引許多網友熱烈討論，許多人反而大讚西曬房的優點，包括室內較乾燥和採光好等：

「沒有喔，很多人喜歡西曬，西曬家裡不會潮濕發霉，會熱就吹冷氣，要注意家電盡量不要直接曬太陽就好」

「其實西曬也沒有什麼不好的，家裡乾燥家具也比較不容易壞」

「我的主臥是西曬，我很喜歡欸，下午陽光整片灑進來，採光很好」

「西曬還好吧，比潮溼好」。



也有網友搖頭反對：

「西曬到半夜還是很熱，女生最好不要住，化妝品、藥品都會變質壞掉」

「西曬是真的超級熱，不要想說開冷氣會解決，等到他涼的時候真的很久」

「夏天熱到快爆炸！冷氣噸數要加大」

「建議不要……北部的話我還是選面南」。



台電教2招省電又隔熱

事實上，過去台電曾發文指出，熱能會穿牆，尤其當白天陽光照射，牆壁就會吸收熱量，即便夜晚、屋外變涼，屋內牆壁仍會釋放熱量，尤其西曬的房間，溫度還是會較高，對此，可透過以下2大方式解決：

1.西曬的牆面擺衣櫃、書櫃

讓書本或衣服吸收熱量，減少外牆熱量傳入室內，或使用隔熱建材加裝雙層牆。

2.西曬外牆外遮陽效果更好，上隔熱漆或用木格欄

只要民眾做好隔熱措施，就能有效降低室內溫度，也可以減少冷氣耗電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：格局完美、房價便宜「卻是西曬房」！內行人反推2大關鍵優勢，台電教2招隔熱又省電】