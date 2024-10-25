鄉音大媽搭的士想去「跛佬炸雞」　司機搲爆頭崩潰　原來想去這裏

【的士／香港旅遊】香港到底哪個地方是「跛佬炸雞」？有的士司機於網上發文分享，有1名「好重鄉音」大嬸乘客說想去「跛佬炸雞」，最終絞盡腦汁才知道，「跛佬炸雞」原來是西環這條街！



網民看後爆笑，「超級無敵估街名」；亦有的士行家分享更多有趣經歷，「師傅唔該你同我去食糖水吖，石塘咀呀！」、「有冇試過去處男村（翠林村）」。也有網民教路如不清楚客人目的地，可叫對方用紙筆寫下。



香港到底哪個地方是「跛佬炸雞」？（資料圖片）

該的士司機日前於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布帖文分享趣事。他憶述，當日有1名「好重鄉音」大嬸乘車，表示想去「跛佬炸雞」。

樓主對「跛佬炸雞」這地方聞所未聞，摸不着頭腦，追問「吓！乜嘢炸雞？」，大嬸卻只重複「跛佬炸雞呀嘛」。所幸經多番推敲後，樓主終於知道「跛佬炸雞」原來是西環「卑路乍街」。

「跛佬炸雞」原來是西環「卑路乍街」。（ Google Map圖片）

帖文引起網民熱議，笑言「超級無敵估街名」、「堅泥弟神（堅尼地城）嘅跛佬炸雞好長㗎喎，咩位置停呀？」。

亦有的士行家分享類似經歷，「師傅唔該你同我去食糖水吖，石塘咀呀！」、「師傅我想去墮威商場，我問佢有冇英文，佢同我講呢個咪英文囉」、「有冇試過去處男村（翠林村）」、「去隔籬搵老豆（加連威老道）……」。也有網民教路如不清楚客人目的地，可叫對方用紙筆寫下。