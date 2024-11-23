尖沙咀炒拉麵1碟$145？食客批細碟︰難怪北上消費　網民狠揭真相

香港營商成本高物價高企，餐飲業收費遠較內地高，但也不能無中生有妄作抨擊！有港男在網上發文，報稱近日有外國朋友來港，很想品嚐中菜，於是便一起前往尖沙咀某間著名中餐館用膳，詎料1碟炒拉麵售價高達145元，而且「細碟過茶餐廳下午茶」，北京填鴨則「直接上枱又偷工減料」，與以往侍應在食客面前切片做法不同，「仲有條黃花魚最多得10両，簡直離晒譜，真係冇下次」、「唔怪之得香港人返內地消費，真心呃人」。



許多網民笑言「食得呢碟嘢嘅人一定知價錢，而且係食得起，呢類人一定唔會為了呢碟而返內地，食唔起嘅人有冇呢碟嘢都會返」、「百貨對百客，老字號有好多熟客，畀多少少就唔使同人逼，熟客覺得無所謂」。不過，有網民踢爆樓主上載的炒拉麵照片，相信早於十多年前已在網上出現，質疑樓主根本沒有光顧該餐館。



樓主上載炒拉麵的照片，但有網民發現是其他人2009年拍攝，同時上載有關圖片連結，質疑樓主偷相，根本沒有光顧。（網上圖片）

樓主只上載炒拉麵照片

樓主在「香港討論區」上載圖片，圖中可見，該碟炒拉麵主要是麵和韭黃，未能分辨是否有肉絲，份量不算多，而樓主沒有上載其他曾提及的食物照片。

大量網民留言指「支持樓主返內地消費」、「呢間幾十年前都是貴」、「60蚊係租、40蚊係人工、30蚊係裝修、10蚊係利潤、5蚊係食材畀你」、「無配菜」。

許多網民笑言「食得呢碟嘢嘅人一定知價錢，而且係食得起，呢類人一定唔會為了呢碟而返內地，食唔起嘅人有冇呢碟嘢都會返」、「支持樓主返內地消費」。（資料圖片/梁鵬威攝）

樓主上載的照片以手機截圖方式呈現，但被其他網民踢爆是在網上偷相，照片是在十多年前拍攝。（香港討論區圖片）

網民踢爆樓主偷用網上舊相

但其後有人回應帖文，直指樓主上載的炒拉麵照片，應是其他食客於2009年在相關餐館用餐時拍攝，並且上載到飲食網站，且提供相關圖片連結作證據，質疑樓主在網上偷相，根本沒有光顧，意圖挑撥離間或者做打手。

根據外賣網站，該間中餐館的炒拉麵售價181元，但未知份量多少。

（綜合）