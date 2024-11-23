尖沙咀炒拉麵1碟$145？食客批細碟︰難怪北上消費 網民狠揭真相
撰文：田中貴
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香港營商成本高物價高企，餐飲業收費遠較內地高，但也不能無中生有妄作抨擊！有港男在網上發文，報稱近日有外國朋友來港，很想品嚐中菜，於是便一起前往尖沙咀某間著名中餐館用膳，詎料1碟炒拉麵售價高達145元，而且「細碟過茶餐廳下午茶」，北京填鴨則「直接上枱又偷工減料」，與以往侍應在食客面前切片做法不同，「仲有條黃花魚最多得10両，簡直離晒譜，真係冇下次」、「唔怪之得香港人返內地消費，真心呃人」。
許多網民笑言「食得呢碟嘢嘅人一定知價錢，而且係食得起，呢類人一定唔會為了呢碟而返內地，食唔起嘅人有冇呢碟嘢都會返」、「百貨對百客，老字號有好多熟客，畀多少少就唔使同人逼，熟客覺得無所謂」。不過，有網民踢爆樓主上載的炒拉麵照片，相信早於十多年前已在網上出現，質疑樓主根本沒有光顧該餐館。
樓主只上載炒拉麵照片
樓主在「香港討論區」上載圖片，圖中可見，該碟炒拉麵主要是麵和韭黃，未能分辨是否有肉絲，份量不算多，而樓主沒有上載其他曾提及的食物照片。
大量網民留言指「支持樓主返內地消費」、「呢間幾十年前都是貴」、「60蚊係租、40蚊係人工、30蚊係裝修、10蚊係利潤、5蚊係食材畀你」、「無配菜」。
網民踢爆樓主偷用網上舊相
但其後有人回應帖文，直指樓主上載的炒拉麵照片，應是其他食客於2009年在相關餐館用餐時拍攝，並且上載到飲食網站，且提供相關圖片連結作證據，質疑樓主在網上偷相，根本沒有光顧，意圖挑撥離間或者做打手。
根據外賣網站，該間中餐館的炒拉麵售價181元，但未知份量多少。
（綜合）