公屋│首派這屋邨單位　「見1物」即嚇到拒絕　網民看真身驚：走寶

【公屋申請／派樓】公屋輪候動輒以年計算，但卻因這原因拒絕？有公屋申請者於網上發文指，他獲首派到柴灣區環翠邨怡翠樓，但在該單位「見到1物」，嚇得拒絕上樓，改等2派。



帖文引來網民熱議，列出怡翠樓3大「屈機位」，包括交通方便、環境清幽等，認為樓主「走寶」。



有公屋申請者於網上發文指，他獲首派到柴灣區環翠邨怡翠樓，但在該單位「見到1物」，嚇得拒絕上樓。（Google地圖）

首派柴灣公屋 見1物嚇到拒絕

有公屋申請者於Facebook群組「公屋討論區」發文，指他獲一派到柴灣區環翠邨怡翠樓，但由於單位「對住憤（墳）場」，故想拒絕上樓，等候二派，「一派怡翠樓，對住憤（墳）場，想等2派」。

由於單位對住墳場，樓主拒絕上樓。（《堅離地愛堅離地》劇照）

網民列3大優點：走寶

網民看後嘩然，列出怡翠樓3大「屈機位」，包括交通方便、環境清幽等，認為樓主「走寶」，「除非極低層怕啲老鼠，否則一定𦧲飯應，空氣、交通冇得輸！」、「所以話你唔識野，對住墳場咪冇噪音問題囉，環境清幽。唔通對住條高速公路好咩」、「近地鐵總站有位坐仲想點？」、「住了廿多年對墳場的告訴你，沒什麼可怕，真的」、「跑馬地豪宅都係對住墳場，怕乜啫」、「好似望唔到相睇唔倒字，就係好風水」、「有時間行去睇睇，其實環境唔錯，又近地鐵站，我住附近幾十年都無問題」、「我都係住環翠對墳場，第一派都要咗了，8月份先搬過嚟，空氣好，又冇咁多塵，交通便利，生活便利，我又覺得幾好！」。

網民列出怡翠樓3大「屈機位」。（Facebook群組「公屋討論區」）

不過也有人認為最重要是樓主個人感覺，「呢啲嘢真係好睇個人接唔接受到」、「一定等二派，求安心」。