阿婆欲查八達通使用紀錄　問上班族幫手被拒即怒罵：啲後生廢嘅

對於上班一族，除非提早出門，否則通勤時間可謂分秒必爭。最近1名網民在討論區發文，表示早上趕着上班，其間「衝去增值八達通」，當時他身邊有1名婆婆想查看八達通使用紀錄，便詢問樓主「先生幫我睇吓」，但樓主以趕時間為由拒絕，不料婆婆聽後直斥「啲後生廢嘅」，讓樓主嚇一跳，在文中批評對方沒有禮貌。



樓主上班時非常趕時間，其間他於增值機為八達通增值，身邊站有1名婆婆，想使用旁邊的機器查看八達通使用紀錄。（資料圖片）

樓主在連登討論區以「廢老老憑（老奉）叫人幫手仲勁X無禮貌」為題發文，表示早前某天上班時非常趕時間，其間他匆忙地走到增值機為八達通增值，身邊站有1名婆婆，想使用旁邊的機器查看八達通使用紀錄，然而，婆婆疑似不熟悉如何操作，逐詢問樓主「先生幫我睇吓」。不過，樓主「朝早返工勁X趕時間」，便回答道「我趕時間唔得閒」，不料婆婆隨即表示「啲後生廢嘅」。

婆婆疑似不熟悉如何操作，逐詢問樓主「先生幫我睇吓」，但樓主以趕時間為由拒絕，不料婆婆聽後直斥「啲後生廢嘅」。（《大叔的愛》劇照）

樓主在文中批評該名婆婆沒有禮貌，認為對方既然有時間，大可找港鐵職員幫忙，「老奉當正人哋要幫佢手睇，仲要朝早繁忙時間叫人幫佢慢慢睇，真係黐X線」。

帖文引來網民討論，有人反指樓主沒有禮貌「係咪家教問題，就咁睇點解好似覺得係你冇禮貌多啲」、「你講返聲唔好意思喺前邊可能畀人感覺有禮貌啲」，但也有網民留言指「重點應該係個婆婆態度」、「咁個阿婆有冇唔該先呢」、「你根本唔使應佢」、「下次應該無視」。