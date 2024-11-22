私家車違例泊車！堵塞巴士形成「車龍」片瘋傳　網民狠批司機自私

再有違例泊車堵塞馬路，影響巴士通行。有網民於駕駛群組上傳影片，顯示1輛私家車停泊於鰂魚涌英皇道一處路段，但由於該處單行線，加上私家車停泊位置前方又是巴士上落客位，以致堵塞後方交通，多輛巴士無法駛過，更一度形成「車龍」，片段惹來網民非議。



有網民呼籲報警並拖走私家車，「100幾米外就係北角差館」、「要打3條9處理，有咁快拖咁快」；亦有人批評私家車司機自私，「而家咩牌子嘅車都好似唔諗下其他道路使用者」、「呢條路基本上主要係巴士行，留條巴士過唔到嘅路真係」。根據現時香港法例「定額罰款制度（交通違例事項）」，違例泊車可被罰款320元。



鰂魚涌有私家車違例泊車，堵塞後方多輛巴士無法駛過。（FB「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

私家車違例泊車 堵塞交通

有網民在11月18日於facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」上傳影片，嘲諷稱「車位難求，又幾識揀位泊車」。從影片可見，現場為鰂魚涌英皇道，1輛私家車停泊於近科匯中心對出的單黃線路段，後方有2輛城巴巴士被其阻塞去路，無法駛過，「車龍」更一度堵塞至基督教教堂Island Evangelical Community Church（ECC）門外，其間有疑似附近大廈保安站於私家車旁邊，貌似尋找私家車司機。

網民斥私家車司機自私

片段其後被網民轉載至其他群組，有人認為應該報警，並拖走私家車，「自私X」、「呢啲X街要釘牌啦」、「100幾米外就係北角差館」、「要打3條9處理，有咁快拖咁快」、「鍾意點泊就點泊，吹呀？架車唔要㗎啦，拖走佢啦」，又揶揄「專業泊車」、「老細話要呢度落車」、「好喜歡你（片主）嘅鏡頭運用技巧，凸顯呢個白痴司機因自私而造成好多人嘅困擾」。

有人就批評私家車司機漠視其他道路使用者，「正門就得一條線，後門三條線都唔泊車，呢個司機真係天才嚟」、「電話都唔留，最X街呢啲」、「呢條路基本上主要係巴士行，留條巴士過唔到嘅路真係」、「嚴重阻塞交通，建議扣10分」、「而家咩牌子嘅車都好似唔諗下其他道路使用者」、「香港考車牌，要品格審查」。有目睹事發的網民於留言區貼出圖片，指「佢（私家車司機）喺旁邊舖頭出返來，好快散咗場」。

有網民之後於留言區貼出圖片，指「佢（私家車司機）喺旁邊舖頭出返來，好快散咗場」。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

違例泊車可被罰款320元

翻查網上地圖顯示，私家車停泊位置前方正是巴士站，難免會影響巴士埋站和上落客。根據運輸署網頁顯示，車輛不應停留在任何巴士站，公共小型巴士站或停車處，或的士站或附近，以及狹窄或只容納一輛車通過的單行路。另外，根據現時香港法例「定額罰款制度（交通違例事項）」，違例泊車可被罰款320元。

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