理大塌天花板影片瘋傳！內地生驚呼走避：我X！　理大咁回應惹議

理工大學（PolyU）上課要小心！內地社交平台小紅書瘋傳影片，指理工大學N001課室上課期間突然天花板倒塌發出巨大聲響，碎片散落一地，現場傳出學生驚呼聲，而上載影片的內地學生形容「殺人事件」，又稱「砸死我算了」。



影片引來網民嘩然，直呼「好恐怖」、「嚇暈」；也有人苦中作樂，「老天都看不下去我們這麼苦了」、「final（期末考試）我不想努力了……」。



理大回覆《香港01》表示，非常重視事件，初步檢查發現，事件不涉及樓宇結構安全，事件中亦無人受傷。



內地社交平台小紅書瘋傳影片，指理工大學N001課室上課期間突然天花倒塌。（小紅書影片截圖）

理大教室天花倒塌 學生驚呼躲避

有內地生星期一（11月18日）晚上於小紅書發布理工大學影片，留言「PolyU教室殺人事件，一周四個presentation（報告），砸死我算了」。

影片長4秒，見到理工大學課室前台投射屏幕上方假天花整塊脫開掉下，發出「嘭」巨大聲響，碎片散落一地，現場學生避到課室一旁，以普通話驚呼「嘩，X」、「我X，錄下來了」。

理工大學課室前台投射屏幕上方假天花整塊脫開掉下，發出「嘭」巨大聲響，碎片散落一地。（小紅書影片截圖）

網民：好恐怖

網民看過影片嘩然，直呼「好恐怖」、「嚇暈」、「我的媽啊」、「我擔心的事情終於發生了」、「逃過一劫」。

也網民人苦中作樂，笑言「天花塌下，還在祝福，他跟你數羊」、「老天都看不下去我們這麼苦了」、「原來在PolyU天真的會塌」、「能在我present的時候砸死我嗎」、「final我不想努力了……」。

網民看過影片嘩然，直呼「好恐怖」。（小紅書）

理大：不涉及樓宇結構安全

理大回覆香港01表示，11月18日（周一）晚上10時發現，校園N座一個演講廳有一幅長約兩米及闊一米的假天花掉落，事件中無人受傷。理大強調非常重視事件，並即時關閉受影響地點，以及其餘兩個安裝同類型假天花設計的演講廳，以便進行全面檢查，初步檢查發現，事件不涉及樓宇結構安全。

另有網民發布據指是理大以英文回應的信件截圖，提到N001課室設施出現問題，需要緊急維修，會改用R601課室，並「感謝大家理解」。