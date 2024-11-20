人肉擋巴士！疑追車失敗　西裝男霸路擋九巴阻返工　後續更狂慘了

追車不成「人肉擋巴士」？有土瓜灣街坊於地區群組發文，指早上有穿西裝男子擋在九巴前，不讓巴士離開，而且邊擋巴士邊吸煙。西裝男行為引來巴士乘客及路人不滿，更有路人搶其袋想把他強行拉回路邊。



帖文引來網民熱議，紛紛批評西裝男離譜自私，「又係追車X」、「阻住成車人返工！」、「搭唔到搭下架囉，趕時間飛的啦，損人不利己，癲」。



穿西裝男子擋在九巴前，不讓巴士離開，而且邊擋巴士邊吸煙。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

西裝男「人肉擋巴士」

有街坊在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發布相片及影片，指星期二（11月19日）早上10時40分，土瓜灣馬路有男人擋在巴士前面不讓離開，「土瓜灣實時，有個男人喺巴士前面唔畀架巴士開車，有冇人知咩事？」。

從樓主上載相片見到，該名穿西裝孭單肩袋男站在馬路中心，擋在往九龍的11號九巴前面，令九巴無法開車要停駛，西裝男則邊擋巴士邊吸煙。

該名穿西裝孭單肩袋男站在馬路中心，擋在往九龍的11號九巴前面，令九巴無法開車要停駛。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

影片則見到，西裝男行為惹來巴士乘客及路人不滿，與他對罵，更有人拉扯西裝男單肩袋，看似想強行把西裝男拉回路面。直至影片結束，西裝男仍與乘客及路人爭執。

西裝男行為惹來巴士乘客及路人不滿，有人拉扯西裝男單肩袋，看似想強行把西裝男拉回路面。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

西裝男與乘客及路人對罵。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

西裝男與乘客及路人對罵。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

網民批自私：阻住成車人返工

網民看過帖文紛紛批評西裝男離譜自私，「又玩嘢」、「阻住成車人返工！」、「搭唔到搭下架囉，趕時間飛的啦，損人不利己，癲」、「俾人拍片擺上網咪仲衰, 擔住支煙個樣，趕時間咪飛的囉，『咁趕』就唔好爭在嗰啲錢……」、「999幫到你」、「佢要X咁就麻煩大家放大佢個樣幫佢發揚光大」、「搭唔到搭下架囉，趕時間飛的啦，損人不利己，癲」、「又係追車X」。