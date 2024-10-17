年輕男港街頭行乞照瘋傳！稱「暴動罪」囚3年已知錯　這2字露破綻

又有人以「暴動罪認錯」作背景行乞？有港女於網上大埔地區群組發布1張年輕男子在街頭行乞照片。照片見到，該年輕男前方放有相信用作收集金錢的膠桶，並用紙皮寫上原因，稱自己「2021年被告暴動罪而判監3年9個月」，出獄回家發現家人已搬，他無家可歸「倆（兩）餐」不計，無辦法下唯有以此求助，又強調「我已知錯」，「祇（只）想大家能原諒我，可否幫下我重新開始」。樓主則笑言，「錯咗2個『倆』同『祇』over咗，太繁了」。



照片引來網民熱議，質疑真偽，「有手有腳，唔信搵唔到兩餐……呢單嘢有啲流」、「2021年有咗國安法，而且疫情無遊行，邊有暴動罪？」。也有網民憑紙皮內容發現破綻，相信男子並非香港人，「香港人用字唔會咁」、「假到爆，仲要錯兩隻字」。亦有多名網民表示曾在西灣河見過相同男子，「佢噚日喺西灣河喎」。



根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。



行乞男自稱「暴動罪」判囚獲釋無家可歸求助

行乞手法層出不窮！有港女於Facebook群組「大埔 TAI PO」發布1張年輕男子在街頭行乞照片，留言「啱啱行過見到，今次好叻全部都係繁體字，但係1份錯咗2個『倆』同『祇』over咗，太繁了」。

該年輕男前方放有相信用作收集金錢的膠桶，並用紙皮寫上原因，稱自己「2021年被告暴動罪而判監3年9個月」，出獄回家發現家人已搬，他無家可歸「倆（兩）餐」不計，無辦法下唯有以此求助。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

行乞男稱「已知錯」盼社會原諒

從相片見到，男子穿藍衣短袖上衣及黑色長褲，低頭坐在店舖邊沿石級，未能見到樣子，看似相當落寞。男子前方放有相信用作收集金錢的膠桶，並用紙皮寫上行乞原因，主要稱自己2021年因暴動罪被判監3年9個月，放監後無家可歸，希望社會原諒他及伸出援手。

行乞原因如下：

2021年因錯信同事而被告暴動罪而判監3年9個月，回家才知家人早已賣樓搬了，我無家，也連「倆（兩）」餐也沒有能力。我已知錯，也知自己對唔住父母外更加對唔住社會，「祇（只）」想大家能原諒我，可否幫吓我重新開始。（註：原文沒有標點符號，標點符號為編輯所加）

網民揭男子活躍多區 2隻錯字露破綻

網民看過照片議論紛紛，質疑真偽，「有手有腳，唔信搵唔到兩餐……呢單嘢有啲流」、「2021年有咗國安法，而且疫情無遊行，邊有暴動罪？」、「想呃邊個？」、「搵警察叔叔幫下佢」。也有網民憑紙皮內容發現破綻，相信男子並非香港人，「香港人用字唔會咁」、「假到爆，仲要錯兩隻字」。

樓主則笑言，「錯咗2個『倆』同『祇』over咗，太繁了」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

亦有多名網民表示曾在西灣河見過相同男子，「佢噚日喺西灣河喎」。不過也有網民指出，類似手法已非首次，早前就有年輕女用相似原因行乞，「同一段上次嗰個係條女喎，塊紙皮循環再用㗎？」、「同一集團，佢哋每人一塊嘅，不過寫啲嘢有啲改咗」。

相關報道：稱「暴動罪」囚63月已知錯！年輕女放紙牌行乞照瘋傳 1字露破綻

翻查資料，上月本港網絡也瘋傳多張相片，見到有年輕女子坐在街頭行乞，原因同是因暴動罪被判監，出獄後無家可歸，唯有以此求助，強調「已知自己做錯」，期望「社會能給我機會去改過，請給我一点幫助」。當時網民憑紙皮內容發現破綻，相信女子並非香港人，「個『点』字出賣你了」、「我見到個『点』字，應該係假」，另有網民認得女子3年前已出現，多年來活躍灣仔、葵芳等多區。

早前有年輕女子坐在香港街頭行乞，稱自己「因暴動罪被判63個月（監禁）」，放監後無家可歸，稱已知自己做錯，望得到幫助。（threads）

早前有年輕女子坐在香港街頭行乞，稱自己「因暴動罪被判63個月（監禁）」，放監後無家可歸，稱已知自己做錯，望得到幫助。（threads）

行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。