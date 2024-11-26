$107天價白粥｜店家指用阿爾卑斯山礦泉水+這種米煲粥　食客震驚

隨着物價上漲，網上不時流傳出現「天價食物」。近日上海有網民外出用餐，就發現有粥店高價售賣白粥，小份的售價為100人民幣（約107港元），可供2至3人食用。店家稱用了「阿爾卑斯山泉礦物質水」加上「東北有機大米」熬煮白粥，但該網民最終還是被高昂的價格「勸退」，急急離開。



上海有網民發現有粥店以100人民幣（約107港元）的價格售賣白粥，最後被高昂價格「勸退」。（示意圖，GettyImages）

綜合內媒報道，上海1名姓陳的女士於11月17日打算與朋友外出用餐，她們駐足在某潮州粥店門外查看餐牌，打開後不禁吃了一驚。原來餐牌上砂鍋粥「潮州白粥」價格較高，可供2至3人食用的份量售價為100人民幣（約107港元），而供4至6人食用的份量則售200人民幣（約214港元）。

陳女士稱後來查問得知，粥店使用「阿爾卑斯山泉礦物質水」加上「東北有機大米」熬煮白粥。（網上影片截圖）

白粥用上2種特別食材？

陳女士稱後來查問了一下，得知該粥店的白粥是使用「阿爾卑斯山泉礦物質水」加上「東北有機大米」熬煮而成，但裏面就真的只有水和米，沒有添加其他食材。最終陳女士和朋友沒有進店消費就離開，「直接給我和我朋友勸退了」。

網民高呼震驚

事件引起網民熱議，不少網民對白粥價格感到吃驚，「這麽貴嗎白粥」、「吃了會長壽？」、「普通水普通米煮的不一樣嗎？」、「我這邊5塊錢的白粥讓你吃到飽，十幾樣小菜隨便吃」。不過也有人表示「市場經濟，明碼標價，覺得貴不吃就行了」、「嫌貴就不要吃」。

（綜合）