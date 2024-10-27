天價乾炒牛河$260！連例牌燒鵝、汽水共$654　網民看店名：好合理

是「天價」、「機場價」還是「富豪飯堂價」？近日有網民在社交平台發帖，表示他早前在機場1間粵菜館點了1碟乾炒牛河、1份例牌燒鵝及1杯汽水，連同加一服務費，結賬就要654.5元。



原來該店的乾炒牛河1碟要價260元，而例牌燒鵝則300元，有不少網民看完售價後都感到震驚，「燒鵝唔算貴，牛河超貴」、「牛河賣260（元）就比較神奇，特別好味？」、「牛河都260（元），咁燒鵝300（元）真係算抵」，有人更指乾炒牛河連同加一服務價達286.6元，直言「食唔起」。惟有網民認為機場用餐價格一般較高，再看該食肆名字原來是「YUNG KEE」，即鏞記，頓時力撐「機場食嘢不嬲都貴啲」、「明碼實價有咩好嘈？」、「呢間富豪飯堂嚟，咁樣價格好合理」。



有網民早前在機場鏞記點了1碟乾炒牛河、1份例牌燒鵝及1杯汽水，連同加一服務費，結賬就要654.5元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳照片，表示「乾炒牛河+例牌燒鵝+可樂（多冰）=$654.5」。

從樓主上傳的收據上可見，乾炒牛河1碟就要價260元，而店舖名字是「YUNG KEE」，即鏞記。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

從樓主上傳的收據上可見，樓主當日光顧的是機場名店「YUNG KEE」，即鏞記，乾炒牛河1碟260元、例牌燒鵝1份300元，而可樂多次則為35元，合共595元，另收加一服務費，全單3樣食物共計654.5元。至於食物照片則可見，牛河中的牛肉份量不算少，而例牌燒鵝件數則只有數件，至於汽水的冰塊則約佔半杯。

例牌燒鵝件數則不算多，只有數件。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

牛河中的牛肉份量不算少。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

天價乾炒牛河嚇窒網民

不少網民看到牛河的價格後都感到震驚，認為屬天價，紛紛表示不解，「燒鵝唔算貴，牛河超貴」、「260蚊一碟乾炒牛河？用咩牛肉可以賣咁貴？汽水要35蚊，呢間嘢收好貴下」、「牛河賣260（元）就比較神奇，特別好味？」、「牛河都260（元），咁燒鵝300（元）真係算抵」；亦有人揶揄樓主「晒命」、「有錢人」、「咁樣一餐就600幾（元），有錢人嘅世界真係」。

網民知道店名稱：價錢合理

有網民認為機場用餐價格一般較高。（資料圖片）

香港知名富豪飯堂

但有網民指出樓主所光顧的食店是「鏞記」，屬「富豪飯堂」，加上是機場分店，售價稍高亦屬正常，「機場食嘢不嬲都貴啲」、「喺機場食呢啲特別貴」、「呢間係鏞記喎，行富豪客人路線」。有人更力撐就算食店定價高亦是「你情我願」，「價錢唔係寫晒係menu（餐牌）㗎咩？無睇咗叫㗎咩？」、「明碼實價有咩好嘈？」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

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有小紅書男用戶發言表示，今年2月與另外2名親友前往中環鏞記用膳，連同加一總共5,300多元，首先茶水每人30元，然後叫了5個餸菜加上3碗糖水，盛惠5,300多元，當中最貴的是東星斑售價2,880元，職員當時解釋「是野生的」；豆苗加了鮮蟹肉盛惠380元，就連紅豆沙由於加上遠年陳皮，所以每碗50元，另加湯丸再收6元。



網民見到他前往中環鏞記，笑言「香港出名富豪飯堂」、「有錢人啊」、「來這裏就別談性價比」

