西班牙女網紅狂踩中國被轟雙標　曾在印度遭7男輪姦仍讚是好國家

西班牙網紅夫婦維森特（Vicente）和費爾南（Fernanda）達近日赴中國大陸西藏旅行。



他們拍影片吐槽當地廁所髒亂差，抱怨喜馬拉雅自然保護區的咖啡太貴，引發中國大陸網友熱議，有人認為他們此舉十分「雙標」（雙重標準）。

之前在印度旅遊時，費南達在丈夫眼前遭7男輪姦，夫妻二人仍讚印度是個偉大國家。（微博截圖）

之前在印度旅遊時，費南達在丈夫眼前遭7男輪姦，夫妻二人仍讚印度是個偉大國家。（微博截圖）

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據公開資料，有巴西及西班牙雙重國籍的28歲女網紅費南達（Fernanda）與64歲的丈夫維森特（Vicente）是一對熱愛旅行的網紅夫婦，5年前開始騎重機環遊世界，其YouTube頻道有近18萬訂閱，IG上有38.7萬粉絲追蹤。

據此前外媒報導，今年3月1日深夜，這對網紅夫婦在印度東部遭到一群陌生男子攻擊，費南達2日自曝她被多名男性輪流侵犯長達2小時，其間其餘男子在旁圍觀，而維森特也遭到毆打。

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這起事件震驚印度社會，亦受到國際社會關注，8名嫌犯事後被當地警方逮捕。

這對網紅夫婦也收到來自印度官方的1.1萬歐元（約95890港元）賠償金，並呼籲大家不要歧視印度：

它是值得一去的偉大國家。

此後，這對網紅夫婦繼續踏上新的旅途，並於近日抵達中國大陸西藏。

據《廣西電台私家車930》等多家陸媒報導，費南達在影片中吐槽藏區的廁所又髒又臭還沒有門，表示一點也不安全，並用嫌棄的口氣說：

中國的廁所驚訝到我了，地上都是用過的紙巾，每個人的排洩物在下面流動。

此外，她還在喜馬拉雅自然保護區吐槽咖啡太貴，一杯要4歐元（約34港元）。

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警察局長夏爾瑪（Pradeep Sharma）說，偷拍犯是一名自動三輪車司機，目前正在接受偵訊，釐清動機。（X@RituRathaur）

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費南達的這些言論迅速被一些中國大陸網友轉發，並於20日登上新浪微博熱搜，引發中國大陸網友熱議。

有人認為，費南達所批評的現象在個別經濟落後的地區確實存在，但也有許多人指出，她在印度時從未吐槽過印度的交通、廁所和物價等問題，反而對中國大陸指手畫腳，完全不考慮到西藏是高海拔地區，物資運輸成本偏高的現實，顯得十分雙標。

還有人指出，作為旅行網紅，出遠門應當做好功課，了解旅行路線上可能遇到的風險和困難，而不是到處抱怨。

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