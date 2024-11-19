「話題女網紅」遊印度幾經波折「生不如死」　呼籲：千萬不要來！

愛莉莎莎近日前往印度，到了當地卻極度不適應，忍不住呼籲大家沒事千萬不要來德里，直到了第4天，才感覺到有安頓下來。



愛莉莎莎近日前往印度旅遊，卻因「生不如死」的經歷勸大家千萬不要去。（IG@goodalicia）

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愛莉莎莎透露印度德里的空氣污染很嚴重，一早起來看到外面都是霧霾，整個城市空氣聞起來是臭的。

以前會以為是路上的垃圾、屎，實際來到當地，就覺得是空氣污染，有種像是燒塑膠或是燃燒出現一些刺激氣體的味道。

下機幾個小時候，就開始覺得頭痛、喉嚨及鼻子都很不舒服，甚至連眼睛都睜不太開。

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前3天住宿的地方，更是讓愛莉莎莎感到無語，有的沒有棉被，房間甚至沒有窗戶，還有霉味。

半夜突然聽到有水聲打在外面的鐵皮上，原以為是下雨，結果好像是上面水塔的水滿出來。

直到第4天才終於找到一間不錯的酒店，對於前幾天奔波的遭遇，覺得生不如死。

另外想要辦當地SIM卡，找到印度最大電信公司，申辦的手續卻很繁雜，除了要填她在台灣的地址，還有父母姓名，而且要重覆填3~5次，讓她傻演直呼：

我爸媽叫什麼名字，到底關他們屁事？

之後還要拍照，工作人員拍了好多次，折騰了2個小時才完成。

最後她感嘆：

不是人員的問題，是整個印度政策很荒謬。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】