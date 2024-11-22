大學活春宮！大學生情侶樓梯激戰　張腿後續更狂　成打卡熱點朝聖

【活春宮／不雅影片】大學校園竟出現「18禁」不雅場面？內地網絡瘋傳1段「大學生活春宮」影片，指甘肅省蘭州交通大學有1對大學生情侶在校園樓梯上激烈親熱，更愈做愈大膽，女生更張開腿，男生在其下體位置作出不雅動作。2人以身處相對隱蔽位置便以為沒人看到，但其實過程已被遠處教室的學生目擊及拍下影片。



影片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜、有傷風化，直斥「毀三觀」，但事後相關樓梯竟變成「打卡」熱點，不少學生前赴「朝聖」拍照，更有人把樓梯取名為「情人坡」。



內地網絡瘋傳「大學生活春宮」影片。（影片截圖）

大學生情侶露天樓梯親熱

這段「大學生活春宮」影片近日於內地網絡瘋傳，據指事發地點是甘肅省蘭州交通大學。影片長約1分半鐘，見到當時為日間，現場是通往大樓的露天樓梯角落，有1對大學生男女激吻親熱，其間多次轉換位置，而且動作愈來愈大膽，女生張開雙腿，男生更其下體位置做出不雅動作。

大學1處通往大樓的樓梯角落，有1對大學生男女激吻親熱。（影片截圖）

2人多次轉換位置。（影片截圖）

疑以為有人走近 男女整理衣服

影片尾段見到男生突然像受到驚嚇般急速站起探頭望向樓梯下方，似乎擔心有人走近，2人隨即稍稍整理衣服。

雖然2人身處相對隱蔽位置，整段影片也不見有其他人經過，但並非沒人看見，反而是2人的親熱過程已被遠處教室的學生目擊，更有人拍下影片，其後上載到網上而迅速惹來轟動瘋傳。

2人親熱過程被遠處教室的學生目擊及拍下影片。（影片截圖）

事發樓梯成「打卡」熱點

網民看過影片後都震驚嘩然，批評2人行為有傷風化，「光天化日做這種事」、「那是露天的公眾地方，難道沒想過會被人看到嗎？」。不過，「活春宮」現場的樓梯竟變成「打卡」熱點，大批學生前赴「朝聖」拍照，更有人把樓梯取名為「情人坡」，十分諷刺。