輕鐵2大媽罵戰影片瘋傳！碰撞爭執怒吼：揸X我胸！　落車後續更狂

港鐵輕鐵人多擠迫，碰撞難免，理應互諒互讓！本港網絡瘋傳1段「港鐵大媽罵戰」影片，指輕鐵車廂有2名大媽疑因碰撞爭執，其間1名大媽怒斥「逼少少，X你老X郁手揸X我X（指胸部）」，另1名大媽反駁是自己先被推撞，其他乘客則起哄要求2人下車，勿阻礙其他乘客。2名大媽隨後下車，但繼續在月台爭執，有男乘客煽火高呼「打佢啦！」，被大媽訓斥「關你X事咩」，直至影片結束2人仍在爭執。



影片引來網民熱議，不少人批評2名大媽的行為離譜，「小小事就互相攻擊，喊打喊殺，毫無教養」、「聽到都煩」。也有人指摘男乘客「煽風點火」，「啲人心地好差」。



本港網絡瘋傳1段「港鐵大媽罵戰」影片。（影片截圖）

輕鐵2大媽因碰撞爭執

這段「港鐵大媽罵戰」影片在Facebook群組瘋傳。影片長約1分鐘，見到當時正值早上，輕鐵車廂擠滿乘客，當中有2名大媽在爭執，穿白衣大媽表示「你㧬（音近似「擁」，即推撞）先㗎喎！你講唔講道理㗎！妳X人就得！」；另1名身材較高大、穿黑衣大媽則反嗆「人哋入嚟呢度輕鐵，X你老X，逼少少，X你老X郁手揸X我X（胸部），你係咪郁手啊？」。

輕鐵車廂擠滿乘客，當中有2名大媽在爭執。（影片截圖）

大叔咆哮：落車啦！

這時有男乘客勸止「將就下啦」，但白衣大媽重複「妳㧬我先㗎喎！」，又說「我話咗係佢（同行女友人）唔啱，已經㧬佢過嚟喇，你仲要X？」；黑衣大媽同樣以粗口回敬，反駁指「X，你口講唔緊要，你而家要郁手！」。其他乘客鼓譟，有大叔不滿地咆哮「落車啦！咪阻住成車人啦」。

3女落車紛爭未平息

白衣大媽與女友人，以及「對頭人」的黑衣大媽隨後下車，其間黑衣大媽把2人推往月台一旁，白衣大媽的同行女友人向黑衣大媽怒斥「你㧬X夠未啫？」，白衣大媽亦說「仲要㧬我？你想點先？」。

3名女子在月台對峙。（影片截圖）

男乘客煽風點火喊；打佢啦！

3人在月台對峙，由於列車車門未關，車上有男乘客不斷煽風點火，叫喊「打佢啦！」，黑衣大媽聞言霸氣反擊怒吼「X你老X，你閂門你就行啦，關你X事咩！」。3女之後繼續爭執，直至影片結束。

3女之後繼續爭執，直至影片結束。（影片截圖）

網民批離譜：毫無教養

網民看過影片議論紛紛，不少人批評2名大媽行為離譜，「其實呢啲人只可以搭的士」、「少少事就互相攻擊，喊打喊殺，毫無教養」、「而家喺香港生存真係唔容易，日日啲人負能X咁」、「就算打贏咗都無着數，嘈乜X嘢」、「無日無之，所以搭車降噪耳機係必備」、「聽到都煩」。

亦有人指摘男乘客「煽風點火」，「啲人心地好差」、「嗰2個女人應該唔好落車，仲諗住睇呢2個女人結盟X返個男人，成件事最pk就係出聲個男人」。