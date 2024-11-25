在家坐監？忤逆子吸毒屢犯案　慈母家中建「監房」助戒毒被指犯法

親生兒子毒癮太深，你會怎處理？泰國1名媽媽因為兒子毒癮非常深，嘗試戒毒多次不果，亦有賭癮、襲擊妻子、因駕駛汽車衝撞房屋被捕紀錄等等，她較早前因不願借錢予兒子，對方大發雷霆，已嚴重威脅個人及社會安全，決定在家中建「牢房」，助兒子遠離毒品。



當地政府得悉事件後，認為兒子有「精神健康問題」，決定召開會議討論並找對應方案。當地律師表示縱然「建牢房」是出於善意，但「禁錮兒子」行為仍然不合法，該名媽媽強調只想協助兒子戒毒同保護社區安全，盼政府可以提供長久而有效的解決方案。



為保護個人及社區安全，薩拉皮找了建築商在家中興建一個「牢房」予M先生回家後居住，助他遠離毒品。（網上圖片）

泰媽建「牢房」保護個人和社區安全

泰媒報道，武里南府64歲退休教師薩拉皮（Sarapee）受訪，透露現年42歲的兒子M先生（化名）從16歲起有嚴重毒癮、賭癮問題，過往甚至因駕駛汽車衝撞房屋、開槍、襲撃妻子而被捕。薩拉皮指，兒子曾10次在軍營、醫院、寺廟等地接受戒毒，不過都無功而還，回家後亦多次威脅她拿錢購買毒品。2015年時，丈夫身患重病，兒子因毒癮太深無法工作，對父親亦不聞不問，至今年10月23日，她不想再借錢給兒子，對方大發雷霆，再次送進當地醫院接受治療。

薩拉皮指過往M先生曾10次在軍營、醫院、寺廟等地接受戒毒，不過都無功而還，回家後亦多次向她借錢購買毒品。（網上圖片)

為保護個人及社區安全，薩拉皮找了建築商在家中興建「牢房」困住兒子，她知道這可能違法，但仍希望幫到兒子戒毒。事件引起當地警方及各部門關注，質疑該「牢房合法性」，據其受訪片段，「牢房」用不銹鋼建成，底部有預留地方放置日常飯菜，房外有布幕間隔，屋頂則有閉路電視。當地傳媒指，這牢房類似警局的監獄控制室，但設備齊全，有電視、風扇、廁所，還有WiFi。

「牢房」利用不銹鋼建造，底部有預留地方放置日常飯菜。（網上圖片）

屋頂則有閉路電視監察兒子一舉一動。（網上圖片）

房外有布幕間隔。（網上圖片）

強調沒非法禁錮意圖

警區副區長塔納豐（Tanatornphon）及不同政府部門代表為以上事件召開會議，指願意為薩拉皮提供指引，塔納豐向泰媒稱事件當中涉及「情緒健康」問題，將提供特別隊伍支援社區內有情緒及攻擊性行為問題的病人，確保他們得適當照顧，亦將會提供精神科醫生，評估及治療M先生。

當地律師表示，雖然建牢房出發點是善意，但「禁錮」行為並不合法。薩拉皮強調自己無意非法禁錮，初衷是協助兒子戒毒及保護社區安全，盼政府提供長遠解決方案。

不少網民同情薩拉皮遭遇，「媽媽迫於無奈」、「她是個負責任的母親」、「請愛護你媽媽」，認為她不是故意犯法。

（綜合）