新娘潭路單車友慢駛　5車被迫龜速尾隨　見車爬頭他這樣反應惹議

單車有權使用道路，但這樣行駛合理嗎？網上最近流傳2段影片，顯示大埔新娘潭路有單車友踏單車緩緩向前，尾隨巴士礙於雙白線，加上懷疑不敢爬頭，所以一直緊隨單車身後，導致後方私家車及的士等都要慢駛，形成車龍。其後有私家車忍不住越過單車，卻拍到單車友望着私家車，似正在嘟囔，不知道說什麼。



其中1名私家車司機批評該單車友「要幾架車跟住你，（越過）你仲要口中念念有詞」，大量網民同樣批評片中單車友是「缺德之人」、「佢唔趕時間，趕時間嘅只有其他人」，但亦有人認為「行人路踩單車可被檢控，所以一定喺馬路踩」、「道路要共享」、「可能單車友見到你影佢，所以佢先出聲啫」。



單車友沿大埔新娘潭路往烏蛟騰方向踏單車，尾隨巴士礙於雙白線，加上懷疑不敢爬頭，所以一直慢速尾隨單車。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

見到共有5架車輛「陪伴」單車慢駛。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

5車尾隨單車慢駛

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」上載2條影片，片中沒有聲音，相信由坐在樓主座駕的副駕駛座乘客拍攝，可見現場是大埔新娘潭路往烏蛟騰方向，現場設有雙白線，最左邊是行人路，前方附近設有停車場和涼亭。

當時單車友正在踏單車，緩緩向前，速度不快，而巴士一直尾隨，相信司機知道現場有雙白線，不得越線駛走，而且可能不敢貿然爬頭，所以跟隨單車龜速前進，令到尾隨車輛同樣減慢車速。樓主駕駛私家車尾隨，從倒後鏡見到當時後方尚有1輛新界的士和2輛私家車，換言之，總共5架車輛「陪伴」單車慢駛，形成車龍。

私家車越過單車

另1條影片見到，樓主駕車越過單車，只見單車友身穿全副安全裝備，正望向私家車，懷疑見到自己遭人拍攝，因而念念有詞，但卻不知道說甚麼內容。

單車友全身單車裝備，懷疑見到遭人拍攝，所以念念有詞，但不知道內容。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

樓主批評單車友「有啲自覺性得唔得？ 上返去讓返條路出嚟有幾難？」。許多網民加入討論，批評單車友「有路權大晒？」、「停低讓車過先囉」，亦有人質疑為何巴士不爬頭，其他網民解釋「會收投訴，可以投訴巴士過貼，危害佢揸單車」。

不過有網民支持單車友，「大家都係郊遊，無邊個比較神聖嘅」、「單車咁做係合法行為」、「唔去爬頭係最安全做法」、「你影人，人哋梗出聲啦」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）