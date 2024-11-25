驚！屯門怪樹滿佈「大毛蟲」相瘋傳　漁護署揭是這種蟲：避免觸摸

密集恐懼症慎入！近日有屯門街坊於大會堂附近發現一棵怪樹，若然從遠處望向樹木，則未見有異狀，不過近距離觀察之下，便會發現樹葉上滿佈多條枯黃色、身上帶有毛刺的毛毛蟲，遂分享照片到網上，掀起網民討論。網民看過照片直指「核突」，紛紛詢問「係咩蟲？」、「睇完起晒雞皮」，有留言就稱涉事毛蟲屬於害蟲類，「有毒的，掂咗隻手會好痛，同埋之後會變成毒蛾，唔係蝴蝶嚟」，相信為枯葉蛾幼蟲。



由於相片未能確定樹木位置，故未知該樹木屬私人機構抑或政府管理。而漁護署回覆《香港01》查詢時表示，圖片中的昆蟲為赤黃枯葉蛾（學名：Trabala pallida） 的幼蟲。枯葉蛾幼蟲身上長有刺毛，接觸後可能會引起皮膚不適或過敏反應，市民遇見時應避免觸摸。另外，該圖中樹木為欖仁樹（學名：Terminalia catappa），屬被子植物（雙子葉植物）。



有屯門街坊發現，近屯門大會堂的樹木上滿佈大毛蟲。（FB「真.屯門友」圖片）

屯門怪樹滿佈大毛蟲

該街坊在facebook群組「真.屯門友」發帖，並稱「看似平平冇（無）奇，近睇原來成棵樹都係大毛蟲」。據樓主透露，他當時身處屯門市中心，從商場內拍下照片，樹木位置接近屯門大會堂。從他上傳多張近距離拍攝的照片所見，樹葉上明顯滿佈毛蟲，目測毛蟲呈枯黃色，身上帶有毛刺，加上數量奇多，情況可謂相當嚇人。

若然從遠處望向樹木，則未見任何異狀。（FB「真.屯門友」圖片）

網民大驚：睇完起晒雞皮

帖文掀起網民議論紛紛，「係咩蟲？」、「嚇死人咩」、「睇完起晒雞皮」、「好驚中頭獎」、「其實棵樹一眼望落去已經睇到啲葉好有問題！健康嘅樹葉又點會一岩一忽（窟）㗎」、「可唔可以搵康文署樹木師捉走晒去，真係好核突恐怖呀」。有留言就指涉事毛蟲其實是害蟲，「有毒的，掂咗隻手會好痛，同埋之後會變成毒蛾，唔係蝴蝶嚟」 。

康文署表示，圖中樹木為欖仁樹（學名：Terminalia catappa），屬被子植物（雙子葉植物）。（香港植物標本室網站圖片）

（facebook「真.屯門友」）