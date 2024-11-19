橙都會有蟲？台網友搣開果肉驚見「蛆在蠕動」 內行人揭這種小心
撰文：聯合新聞網
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一顆橙分量適中、酸甜可口，是不少人飯前飯後的小點心，不過吃橙要注意，果肉裡可能還有其他生物！
一名網友在Threads上發布一則影片，影片中可見橙的果肉裡竟然出現一隻蛆正在蠕動著，超驚悚畫面嚇壞網友：
我以後不能放心吃橙了。
內行網友揭發現橙有這狀況多半有蟲 點圖放大瀏覽（慎入）：
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原PO的影片中可以看到，雙手剝開橙後，果肉裡白色的物體慢慢探出頭蠕動著，透過外型可以判斷是一隻蛆。
不過一般吃橙時，大家都不會刻意檢查，因此難以察覺，而影片發布後不少人擔憂自己早已吃下一堆蟲而不自知。
網友們紛紛在留言區喊道：
「我們以後要怎麼面對啊」
「我的老天鵝啊，這應該是大家都不知道的事情吧」
「這樣我以後要怎麼平常心吃橙」
「誰會想到橙也有蟲？雪櫃有兩顆，我一定要好好的看清楚再吃」
「活了34年的我真的好震驚……這個晚上要失眠了」
「我曾經大口咬著橙咀嚼當下，看著手裡的橙，發現密密麻麻的蟲在蠕動，嘴巴馬上張開開慘叫」
還有人分享自家也有種橙的經驗，常榨果汁要剖半時都可以看到蟲，所以自己吃都會剝到乾淨。他建議：
觀察有沒有中空的洞，有中空基本上裡面就有扭動的小精靈。
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