缺德！打結口罩被綁起掛港鐵扶手　乘客貼圖公審：試下畀啲公德心

疫情過後不少人對防疫意識漸漸鬆懈，但還是應該保持基本衛生！惟日前有女生搭乘港鐵時，發現車廂內的三角扶手環被人掛上口罩，雖未知口罩是否已被用過，但她仍看不過眼遂貼圖公審，「試吓畀啲公德心，得閒綁住唔得閒拎走扔」。有網民譴責留下口罩者缺乏公德心，「好核突」、「發覺啲人嘅公德心同公民教育意識愈嚟愈低」；不過另有人估計並非有乘客故意留下口罩，「是有人掉了，拾回人把它挷在手環上 ，這是行山人士一貫做法」。



有女生搭乘港鐵時，發現1個打結的口罩被掛於三角扶手環上。（threads圖片）

口罩被綁起掛港鐵扶手

該女乘客在threads帳號發帖，不滿怒斥「試下畀啲公德心，得閒綁住唔得閒拎走扔」。從其上載的相片所見，她身處的港鐵車廂內，有吊環橫柱的三角扶手環被人掛上1個打結、粉紅色的口罩，雖然未知口罩是否已經被人使用，或只是他人惡作劇，但如此缺乏公德心行為就引來許多網民批評。

網民狠斥缺德

有網民譴責遺下口罩者缺德，「好核突」、「咁都得？」、「真係X街」、「反社會人格障礙」、「擺明係無公德心，但係有心綁上去」、「騎呢嘢愈來愈多」、「發覺啲人嘅公德心同公民教育意識愈嚟愈低」、「CCTV（閉路電視）把X」、「唔講仲以為前面個男人戴住頂帽」。

惟有留言估計並非有人故意留下口罩，「是有人掉了，拾回人把它挷在手環上 ，這是行山人士一貫做法」。

（threads＠kellytkxhui）