5公里車程變12公里？小紅書女去機場批的士司機兜路　網民有質疑

有圖未必有真相！1名女子在小紅書表示，日前乘搭的士前往香港國際機場，明明5公里車程，懷疑的士司機兜路，車程變成12公里，當她質疑司機時，對方聲稱可能是她第一次來港，在內地乘搭的士和香港情況不同，但她質疑大家都是看地圖導航，不明白有何不同，因而拍攝的士司機證，在網上進行公審。



女事主事後疑將刪除帖文，但遭人截圖轉載至其他社交平台，許多網民留言指「看圖作文」、「5公里？得東涌去機場可以5公里」、「如果東涌出發，好心搭巴士啦」。



樓主稱計算車程只有5公里，但最後變成12公里，故當場質問的士司機。（《降魔的》電視劇照）

引述司機稱與內地乘搭的士情況不同

樓主在小紅書上載的士司機證，配上文字描述，表當時是在香港最後一天，於是乘搭的士前往機場，樓主沒有說明從何處出發，但強調車程只有5公里，但她懷疑司機兜路，車程竟然變成12公里，於是當場質問。

她形容司機當時反應是「略嫌尷尬還不想承認」，更稱樓主可能第一次來到香港，在內地和香港乘搭的士情況不同，但樓主質疑大家都是看地圖導航駕車，會有什麼不同。

網民相信女事主由東涌出發，建議「其實喺東涌搭巴士去機場，比較穩陣啲」。（資料圖片）

疑東涌出發往機場

女事主事後疑將刪除帖文，卻遭人截圖轉載至facebook群組，雖然網民轉載部份內容，但仍有大量網民留言指「單方面講嘅嘢，搵鬼信」，亦有人質疑「邊度去機場有5公里咁少？」。其他人估計女事主由東涌出發，「其實喺東涌搭巴士去機場，比較穩陣啲」、「12公里？唯一解釋就係上返人工島再去機場」。

根據香港的士收費計算網站，若乘搭的士行駛5公里，車費約60.5元，如果行車12公里，費用則升至123.5元，兩者車資相差約一倍。

（綜合）