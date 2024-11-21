寶馬疑Cut線撞的士！司機下車竟咁講　網民：點解咁嘅人都有車牌

真冤枉！有的士司機於網上駕駛群組分享影片，當時他駛經葵涌某路段，被右邊突然切線的寶馬撞到，不過司機下車時卻爆出1句「金句」，令他傻眼不已，他於是向網民拋出「無獎問答」問題，「大家估下寶馬叔叔落車第一句講咩？估中無獎」。許多網民紛紛猜測，當中包括「你點揸車㗎？」、「你睇唔到我要Cut線咩？」、「我唔追究啦，你走啦」。



樓主之後公布答案，指對方是稱「條（行車）線我㗎！」，兩人之後報警，警員到場後對方繼續「企硬」，更反指是樓主切線撞到其座駕，故有網民替樓主不值，批評寶馬司機駕駛態度，「點解咁嘅人都有車牌」、「條線係你？你唔攞返屋企？」、「佢條線係咪叫黐X線」。



有寶馬私家車駛經葵涌，切線時撞到左方的士。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

寶馬私家車Cut線撞的士

該的士司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，可見他當時正從葵涌興芳路右轉入葵益路，其間一直沿中線行駛，右邊行車線則有輛寶馬（BMW）私家車。不過寶馬疑因突然切線到左邊，隨即撞到樓主所駕的士，的士明顯偏離原先行車線，輕微靠向左邊行車線。

樓主一度響咹，寶馬則停在馬路，之後寶馬私家車司機下車，樓主則向網民拋出「無獎問答」問題，「大家估下寶馬叔叔落車第一句講咩？估中無獎」。

網民熱烈估寶馬司機「金句」

帖文惹來不少網民紛紛猜測司機「金句」，「你點揸車㗎？」、「我正線喎」、「你睇我都無過線，做乜撞我」、「你揸咗幾多年車呀，點會係我唔啱」、「你咁唔小心㗎，算啦1萬（蚊）私了」、「我唔追究啦，你走啦」，又或者「你睇唔到我要Cut線咩？」、「打咗燈都唔讓，有無搞錯」、「搞L錯呀，你唔（行）最左，行中間，特登俾我撞呀，X街」。

寶馬司機態度強硬：嗰條線我㗎

樓主之後於留言區上傳另一段「車cam」影片開估，可見寶馬司機下車並走向樓主，稱「條（行車）線我㗎！」，樓主則多次要求對方「睇清楚」，惟寶馬司機仍企硬指「嗰條線我㗎」。樓主表示，警員到場後對方繼續堅持自己無錯，更反指是樓主切線撞到其座駕，基於雙方無法達成共識，他笑稱「一上車就Feel到條腰有少少chok（擢）親，即刻去咗睇醫生」。

網民揶揄：條線係咪叫黐X線

樓主揭曉答案後，有人批評寶馬司機駕駛態度，「唔好放過佢，有幾多Claim幾多，呢啲戇X邊條線都唔識分」、「睇咗幾次都唔明，就算條線真係佢嘅，而家條線上面有架的士，正路一係踩油過的士，或者收油等的士過咗先攞返『自己條線』啦」、「點解咁嘅人都有車牌」、「點解佢覺得條線係佢？」、「條線係你？你唔攞返屋企？」、「佢條線係咪叫黐X線」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）