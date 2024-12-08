內地女穿這樣來港　苦惱：為何一眼認出是內地人？　網民揭3關鍵

【香港旅遊】不同地方有不同風格文化。有內地女早前來港旅遊後於小紅書發文，疑惑為何會被香港人一眼認出她是內地人。



網民看後議論紛紛，列出3大關鍵，包括髮型、穿搭、配色，直指「都是一眼看得出來」、「大陸人和香港人的氣質是看得出來的」。不過也有網民認為，毋須在意被認出是內地人，「自己喜歡怎麼打扮就怎麼打扮，別聽其他人的」、「被認出大陸人又有什麼問題呢？」。



內地女疑惑為何會被香港人一眼認出她是內地人。（小紅書）

內地女：為何「總是一眼被認出是大陸人」

該內地女於小紅書發相發文，分享她來港旅遊點滴。相片見到，穿上白色長袖衣服、黑色超短裙的她，除了乘坐中環摩天輪開心「打卡」，還拍攝了香港日落美景。

但樓主同時苦惱，為何「總是一眼被認出是大陸人」，形容自己穿着是「亂亂搭配」，「小時候覺得長袖短裙好奇怪的，家人不在身邊衣服直接亂亂搭配哈哈哈哈哈」。

網民揭3關鍵：一眼看得出來

網民看後議論紛紛，列出3大關鍵，包括髮型、穿搭、配色。（小紅書）

網民看後議論紛紛，列出3大關鍵，包括髮型、穿搭、配色，直指「都是一眼看得出來」，「第一，頭髮，第二超短裙，第三配色，一睇個樣就知是一種感覺」、「執頭髮先」、「五官不錯，頭髮比較減分」、「大陸人和香港人的氣質是看得出來的」。

也有網民認為，毋須在意被認出是內地人，「各有各風格，無所謂的」、「自己喜歡怎麼打扮就怎麼打扮，別聽其他人的」、「被認出大陸人又有什麼問題呢？」。