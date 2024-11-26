環保燒賣？一田超市海報掀熱議　網民：食剩再搓返？　真相是這樣

環保燒賣？可持續再吃？最近網民在Threads上傳照片，顯示一田超市貼有海報，指有「急凍環保燒賣」出售，讓他不禁問道「咩係環保燒賣……食剩嘅再搓返埋？」，帖文引來網民熱議。



其實近年潮興提倡「環保海鮮」（亦稱「可持續海鮮」、「永續海鮮」），希望從日常飲食中支持以可持續的方式愛護海洋生態環境，而推出該款燒賣的公司是使用有認證可持續發展的鱈魚製作燒賣，一般稱為「 環保鱈魚魚肉燒賣」 。



1名網民在Threads上傳照片，顯示在一超市中有「急凍環保燒賣」出售，讓他不禁問道「咩係環保燒賣……食淨嘅再搓返埋？」。（Threads圖片）

樓主早前在Threads上發文，同時附上1張照片，顯示在一田超市貼有海報，顯示「急凍環保燒賣」特價出售，500克連醬汁原價每包59元，特價每包41.8元。樓主看不透何謂「環保燒賣」，遂向其他網民問道「咩係環保燒賣……食剩嘅再搓返埋？」。

帖文很快引來大批網民討論，不少解釋說「可持續海鮮，亦作永續海鮮、環保海鮮，是指一種依從可持續發展策略而捕撈或養殖的海鮮。可持續海鮮透過從來源作出保證，使無論是從捕撈或養殖而得來的海鮮，其產量都可以維持而不會影響其來源地的生態系統」、「可持續發展魚」、「叫可持續燒賣有冇好啲」，也有人慨嘆「無知真可怕」。

有網民過去曾在一田超市購買同品牌的燒賣，包裝列明是「 環保鱈魚魚肉燒賣」。（fb專頁「香港燒賣關注組」圖片）

商家產品包括「環保鱈魚系列」

據該商家的網站顯示，其產品包括「環保鱈魚系列」，乃使用有認證可持續發展的鱈魚以製作魚蛋，同時還有鱈魚魚肉燒賣和鱈魚魚肉春卷，「全都是用有認証可持續發展的魚來做」。而有網民過去曾在一田超市購買同品牌的燒賣，包裝列明是「 環保鱈魚魚肉燒賣」，故不排除這次宣傳海報將該產品名稱過度簡化，因而惹來網民關注。

翻查資料，世界自然基金會曾發布《海鮮選擇指引》並解釋甚麼是環保海鮮，表示不論是野外捕撈或養殖的海鮮，只要在不損害海洋生態系統的前提下，「既能滿足我們的飲食需求，又能滿足我們的子孫後代，就屬於環保海鮮」。