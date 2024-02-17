名牌袋已Out？後生女轉孭呢種袋惹台網熱議　環保又慳錢優點極多

每個人的消費習慣不同，有些人偏愛名牌包，也有人注重實用性包款。近期就有一名台灣網友發現，最近走在路上能看到背帆布包的年輕人越來越多，不似從前只有拿當購物袋的功能，他也稱讚帆布袋優點很多，不僅搭配起來很文青，還兼顧環保與省錢。貼文一出，引發大批網友共鳴。



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一名台灣網友在PTT以「現在拿帆布袋的年輕人是不是越來越多了？」為題發文，他表示，早上出門散步時，突然發現路上背白色帆布袋的女生很多，以前這種包包通常做為購物袋使用，現在發現拿來當外出包，感覺文青、環保還省錢，好處不少。

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貼文一出，立刻引來大批網友表示有共鳴，「輕、能裝又便宜，髒了直接丟」、「我以前很愛帆布包，因為很耐操」、「不裝東西時能壓很小」、「我有香奈兒，但這幾年都帶布包出門，很方便又可愛」、「帆布包超好用，花大錢買名牌包又裝不了什麼東西」、「便宜，髒了可以丟洗衣機就好」、「因為放地上不心疼」、「名牌包很重，還要保養很麻煩」。

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不過，有人指出，帆布袋也有不少缺點，「有天穿新衣，結果跟帆布包接觸的位置大起毛球」、「缺點是零錢、鑰匙這類小物緊急時很難找」、「名牌也有出帆布包，不見得便宜」、「那些女生有機會背名牌包的話，我相信她們會背」。

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